Samsung will mit dem Galaxy S27 Ultra schaffen, was bisher noch nie gelungen ist

Eine Idee aus der Versenkung könnte im Galaxy S27 Ultra zum größten Comeback in Samsungs Smartphone-Geschichte führen.

Seit Jahren geistert sie durch die Tech-Welt – die Idee einer sicheren, vollwertigen 3D-Gesichtserkennung für Samsung-Smartphones. Nun scheint sie kurz vor der Wiederauferstehung zu stehen. Laut neuen Informationen könnte Samsung im kommenden Galaxy S27 Ultra erstmals auf „Polar ID“ setzen – eine Technologie, die schon mehrfach angekündigt, aber nie marktreif wurde.

Samsung könnte echte Face-ID-Alternative erhalten

Hinter „Polar ID“ steckt das US-Unternehmen Metalenz, das mit winzigen, sogenannten Metasurface-Linsen arbeitet. Diese sollen ähnlich präzise wie Apples Face ID funktionieren, dabei aber kompakter, günstiger und energieeffizienter sein. Metalenz hat bereits eindrucksvoll demonstriert, wie zuverlässig die Technologie selbst komplexe 3D-Masken erkennt – ein wichtiger Beweis für ihre Sicherheit. Noch allerdings braucht das Testgerät klobige Zusatzhardware, die den Einsatz in einem Serien-Smartphone verhindert. Das könnte sich mit dem Samsung Galaxy S27 Ultra ändern.

Samsung soll bereits eng mit Metalenz an einer Miniaturisierung der Technik arbeiten. Das Ziel: ein unauffälliges, in die Frontkamera integriertes 3D-Erkennungssystem, das endlich eine echte Alternative zu Apples Face ID bietet. Für Samsung wäre das mehr als ein technisches Upgrade – es wäre ein symbolischer Befreiungsschlag. Seit Jahren hinken Galaxy-Modelle bei der biometrischen Sicherheit hinterher, weil sie sich auf Fingerabdrucksensoren und einfache 2D-Erkennung verlassen mussten.

Samsung könnte Durchbruch gelingen

Die Chancen, dass „Polar ID“ tatsächlich im Galaxy S27 Ultra Premiere feiert, stehen besser als je zuvor. Die Technologie ist nicht mehr bloß ein Konzept, sondern ein greifbarer Prototyp. Sollte Samsung es schaffen, die Hardware zu verkleinern und serienreif zu machen, könnte das neue Ultra-Smartphone zum Wendepunkt werden – nicht nur für die Galaxy-Reihe, sondern für die gesamte Branche (Quelle: Notebookcheck).

Sollte das klappen, könnte Samsung nach Jahren des Rückstands im Bereich der sicheren Gesichtserkennung endlich mit Apple gleichziehen. Ob das klappt, werden wir weiter für euch beobachten.

