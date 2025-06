Samsung wird seinem Namen beim Galaxy S26 zum ersten Mal wirklich gerecht

Die nächste Generation von Samsungs Flaggschiff-Smartphones könnte von einem ganz besonderen Chip angetrieben werden – gefertigt im eigenen Haus.

Bisher stand der Zusatz „for Galaxy“ nur für etwas mehr Leistung bei den Qualcomm-Chips für Samsung-Handys. Mit den Galaxy-S26-Modellen könnte sich das ändern.

Samsung könnte Qualcomm-Chip für Galaxy S26 bauen

Qualcomm erwägt, für seinen kommenden Snapdragon-8-Elite-2-Chip zwei verschiedene Versionen zu produzieren. Während der Großteil der Chips weiterhin beim taiwanesischen Hersteller TSMC gefertigt werden soll, könnte eine spezielle „for Galaxy“-Variante in Samsungs eigenen Produktionsanlagen entstehen. Dieser Chip könnte dann im Galaxy S26 Ultra arbeiten.

Damit würde Samsung seinen „for Galaxy“-Chip erstmals selbst fertigen und damit dem Namen wirklich gerecht werden. Besonders spannend: Samsung plant den Einsatz eines völlig neuen 2-nm-Fertigungsprozesses, der die Leistung um 12 Prozent steigern und den Energieverbrauch um 25 Prozent senken soll. Der „for Galaxy“-Chip hätte also nicht nur wie bisher eine etwas höhere Leistung, sondern wäre ein komplett eigener Samsung-Chip.

Während Samsung an seiner 2-nm-Technologie feilt, setzt TSMC für die reguläre Version des Snapdragon 8 Elite 2 weiterhin auf den bewährten 3-nm-Prozess. Die Entscheidung Qualcomms, parallel zwei verschiedene Fertigungsprozesse zu nutzen, könnte weitreichende Folgen für den Smartphone-Markt haben. Gerüchten zufolge plant Samsung ohnehin, seinen hauseigenen Exynos-2600-Chip verstärkt in der kommenden Galaxy-S26-Serie einzusetzen – allerdings nicht in allen Regionen.

Geht Qualcomm das Risiko ein?

Die Pläne sind ambitioniert, denn aktuell erreicht Samsung bei der 2-nm-Fertigung erst eine Ausbeute von etwa 30 Prozent. Das bedeutet: Nur knapp ein Drittel der produzierten Chips erfüllt die Qualitätsanforderungen. Bis zur geplanten Massenproduktion in der zweiten Jahreshälfte muss dieser Wert auf mindestens 60 Prozent steigen. Han Jin-man, Leiter von Samsungs Foundry-Sparte, wartet noch auf grünes Licht für das Projekt.

Diese Entwicklung passt zu Samsungs langfristiger Strategie: Bereits 2023 kündigte der Konzern an, bis 2025 2-nm-Chips und bis 2027 sogar 1,4-nm-Chips produzieren zu wollen. Mit der möglichen Fertigung des Snapdragon 8 Elite 2 könnte Samsung einen wichtigen Meilenstein auf diesem Weg erreichen. Am Ende bleibt nur zu hoffen, dass der Traum nicht wie beim Exynos 2500 für das Galaxy S25 platzt.