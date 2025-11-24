Samsung wirft Galaxy Watch Ultra (2025) zum Schnäppchenpreis raus

Samsung hat mit der Galaxy Watch Ultra seine bisher teuerste Smartwatch auf den Markt gebracht. Wie bei jeder Uhr von Samsung fällt der Preis ziemlich schnell. Aktuell unterbreitet euch der Hersteller selbst ein verführerisches Angebot.

Wenn ihr eine ultimative Smartwatch von Samsung haben wollt, müsst ihr zur Galaxy Watch Ultra greifen. Das 2025er-Modell mit 64 GB internem Speicher hat zum Marktstart stolze 699 Euro gekostet. Das sieht inzwischen ganz anders aus. Samsung selbst verkauft die Uhr im Rahmen des Black Friday für nur noch 379 Euro (bei Samsung anschauen).

Samsung Galaxy Watch Ultra (2025) Robuste Smartwatch mit 47mm Titangehäuse, Dual GPS und Wasserschutz bis 10 ATM. Mit Galaxy AI und BioActive-Sensor für umfassendes Fitness-Tracking. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2025 07:16 Uhr

Für wen lohnt sich die Samsung Galaxy Watch Ultra bei Amazon?

Enthusiasten: Ihr erhaltet mit der Galaxy Watch Ultra die beste Samsung-Smartwatch, die alles kann, was derzeit möglich ist. Es ist sogar ein LTE-Modem verbaut. Der große Akku sorgt für eine lange Laufzeit.

Sportler: Mit der Galaxy Watch Ultra hat Samsung eine extrem robuste und ausdauernde Smartwatch gebaut, die viele Sport-Modi unterstützt. Damit lässt sich so gut wie alles tracken.

Sparfüchse: Auch wenn die Galaxy Watch Ultra im Preis gesunken ist, ist die Uhr nicht wirklich günstig. 379 Euro sind immer noch ein Batzen Geld. Wollt ihr weniger ausgeben, könnte die Galaxy Watch 7 etwas für euch sein.

Die Galaxy Watch Ultra hat im Test mit dem besonders hellen Display, der guten Leistung, dem genauen Sport-Tracking und der sehr hohen Akkulaufzeit überzeugt. Wenn ihr viel Sport macht und nicht jeden oder jeden zweiten Tag den Akku aufladen wollt, dann seid ihr hier genau richtig. Samsungs Uhr ist zudem besonders hochwertig gebaut. Unten im Video stellen wir euch die Smartwatch vor.

