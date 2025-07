Samsung, Xiaomi und Co. können nichts dafür: Deswegen sind die Smartphones schlechter als in China

Strenge Regulierungen bremsen den Akku-Wettkampf der Smartphone-Hersteller aus – zumindest im Westen.

Während chinesische Hersteller mit immer größeren Akku-Kapazitäten punkten, stecken in Top-Smartphones von Samsung, Apple und Co. seit Jahren viel kleinere Akkus. Den Grund dafür kennt kaum jemand.

Akku-Limit bremst Samsung, Xiaomi und Co. in Europa aus

Seit über fünf Jahren hat Samsung die Akku-Kapazität seiner Ultra-Smartphones nicht mehr erhöht. Während chinesische Konkurrenten bereits 6.000 mAh und mehr verbauen, bleiben viele Hersteller bei maximal 5.000 mAh stehen. Der Grund dafür liegt nicht etwa in mangelnder Innovation, sondern an strengen Regulierungen der EU und der USA.

Die entscheidende Grenze liegt bei 20 Wattstunden (Wh) – so schreiben es die US-Bundesvorschriften für den Transport von Lithium-Ionen-Akkus vor. Ein typischer 5.000-mAh-Akku in einem Galaxy-Smartphone kommt bei 3,88 Volt auf etwa 19,4 Wh und bewegt sich damit bereits hart an der Grenze. Auch andere große Hersteller wie Apple (17,87 Wh) und Google (19,68 Wh) halten sich an diese Vorgaben.

Die Situation wird noch komplexer durch ähnliche Regularien in der EU. Als global agierender Konzern müssen Samsung und Co. alle internationalen Vorschriften berücksichtigen. Chinesische Marken wie Honor, Huawei und Oppo können in ihren Heimatmärkten größere Akkus verbauen, da sie dort ihren Mittelpunkt setzen. In Europa bieten sie meist Varianten mit reduzierter Kapazität an, um den Regularien zu entsprechen.

Es gibt einen Trick, um das Limit zu umgehen

OnePlus hat einen cleveren Workaround gefunden: In Smartphones mit 6.000 mAh verwendet das Unternehmen ein Dual-Cell-Design, bei dem jeder einzelne Akku unter dem 20-Wh-Limit bleibt. Es werden also zwei kleinere Akkus verbaut. OnePlus setzt dabei auch auf eine eigene Ladelösung.

Für Samsung, Apple und Co. ist diese Lösung nicht so einfach umzusetzen, da sie die Power-Delivery-Schnellladefunktion beeinträchtigen könnte. Solange dieses Problem nicht gelöst wird oder die Regularien gelockert werden, bleibt es wohl dabei, dass große Hersteller an das Akku-Limit gebunden sind (Quelle: SamMobile).