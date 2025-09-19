Samsung zeigt sich bei der Smartphone-Revolution verunsichert

So wirklich überzeugt scheint Samsung von der Smartphone-Revolution nicht zu sein.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Samsung arbeitet an einem völlig neuen Falt-Design, das auf den Namen Galaxy TriFold hören soll. Statt nur einmal wie bei den bisherigen Foldables klappt sich das Gerät gleich zweimal auf – und verwandelt sich damit in ein etwa 10 Zoll großes Tablet. Offiziell angekündigt ist das Smartphone noch nicht, doch Samsung hat bestätigt, dass es spätestens Ende 2025 erscheinen wird. Insider sprechen sogar von einem möglichen Launch schon in den kommenden Wochen.

Anzeige

Samsung Galaxy TriFold kommt – vielleicht

Besonders spannend ist die Frage, in welchen Märkten das Gerät erhältlich sein wird. Während klar ist, dass Südkorea und China als erste Regionen bedient werden, hält sich Samsung beim Rest der Welt bisher bedeckt. Laut einem Bericht von CNN prüft das Unternehmen derzeit ernsthaft, das Galaxy TriFold auch in den USA sowie weiteren globalen Märkten einzuführen. Das wäre eine deutliche Abkehr von der bisherigen Strategie, denn Sondermodelle wie das Galaxy Z Fold Special Edition erschienen zuletzt ausschließlich in Asien.

Mit dem Galaxy TriFold wagt Samsung ein Experiment, das nicht nur technologisch, sondern auch wirtschaftlich riskant ist. Foldables gelten noch immer als Nischenprodukte, die hohe Preise mit begrenzter Zielgruppe verbinden.

Doch der Druck wächst: Marken wie Huawei, Honor oder Google arbeiten ebenfalls an neuen Formfaktoren und könnten Samsung den Vorsprung streitig machen. Indem Samsung die USA ins Auge fasst, testet das Unternehmen nicht nur den Markt, sondern auch die Geduld der Käufer – und deren Bereitschaft, für noch mehr Displayfläche tief in die Tasche zu greifen.

Anzeige

Kann Samsung überhaupt liefern?

Die Entscheidung für oder gegen einen internationalen Release dürfte von mehreren Faktoren abhängen: Produktionskapazitäten, Stückkosten und vor allem die Frage, ob Kunden außerhalb Asiens für ein solches Gerät wirklich bereit sind. Gleichzeitig verspricht das TriFold aber genau das, was sich viele seit Jahren von der Smartphone-Branche wünschen – eine echte Revolution.

Ob das Galaxy TriFold tatsächlich zum Massenhit wird oder als technisches Kuriosum in den Annalen verschwindet, bleibt offen. Klar ist jedoch: Mit diesem Gerät will Samsung ein Signal setzen, dass Smartphones längst nicht am Ende ihrer Entwicklung angekommen sind.