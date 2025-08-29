Samsung zieht den Gürtel beim Galaxy S26 Pro, Edge und Ultra noch enger

Samsung folgt bei den Galaxy-S26-Smartphones einem fragwürdigen Trend.

Samsung legt nach: Mit der kommenden Galaxy-S26-Reihe will der Konzern seine bislang schlankesten Smartphones auf den Markt bringen. Neue Leaks zeigen, dass Pro, Edge und Ultra alle an Dicke verlieren – das soll aber ohne Abstriche bei Akku oder Features passieren.

Samsung macht Galaxy-S26-Smartphones schlanker

Das Galaxy S26 Pro, das künftig das Basismodell ersetzt, soll nur noch 6,7 Millimeter dünn sein. Zum Vergleich: Beim Vorgänger Galaxy S25 waren es noch 7,2 Millimeter. Trotz der schlankeren Bauweise soll der Akku an Kapazität gewinnen. Er soll von 4.000 auf 4.300 mAh anwachsen.

Beim Galaxy S26 Edge legt Samsung auch nach. Mit nur 5,5 Millimetern soll es zu den dünnsten Smartphones am Markt zählen. Noch bemerkenswerter: Der Akku wächst gleichzeitig auf 4.200 mAh an. Zum Vergleich: Das Galaxy S25 Edge kommt auf 5,8 mm und 3,900 mAh. Auch hier würde der Akku trotz dünnerem Gehäuse um 300 mAh zulegen und das Smartphone so im Alltag praktikabler machen.

Auch das Galaxy S26 Ultra soll etwas an Volumen verlieren: Statt 8,2 Millimeter soll es künftig nur noch 7,8 Millimeter messen. Der Unterschied wirkt zwar weniger spektakulär, doch beim Ultra-Modell spielt der integrierte S Pen eine Rolle. Samsung muss den Stylus im Gehäuse unterbringen, was Grenzen beim Schrumpfen setzt. Der Akku wächst hier aber nicht an und bleibt bei 5.000 mAh.

Preise sollen stabil bleiben

Trotz der Schlankheitskur und den vielen Verbesserungen, die die Smartphones erfahren sollen, beispielsweise die neue Sony-Kamera beim Galaxy S26 Ultra, sollen die Preise laut der Quelle stabil bleiben. Um das beim Galaxy S26 Pro zu ermöglichen, wird Samsung aber wohl einen Kompromiss beim verbauten Chip einsetzen. Es soll „nur“ den eigenen Exynos-Chip geben. Beim Galaxy S26 Ultra soll Samsung hingegen auf Qualcomm setzen (Quelle: GizmoChina).

Bis zum offiziellen Launch im Januar 2026 bleibt noch viel Raum für Spekulationen. Die geleakten Maße stammen von Prototypen, was bedeutet, dass sich im Feinschliff bis zur Serienproduktion Details ändern können. Fest steht aber schon jetzt: Mit der Galaxy-S26-Familie will Samsung zeigen, dass dünnes Design und starke Technik kein Widerspruch sein müssen.