Samsung zieht den Stecker: Alte Smartphones werden bald ausgeschlossen

Samsung versorgt seine Smartphones sehr lange mit Software-Updates und erlaubt auch den Zugang zu den eigenen Apps über einen langen Zeitraum. Irgendwann ist aber Schluss und so fliegen zu alte Smartphones am 1. April 2025 raus.

Samsung kappt den Zugriff für zu alte Smartphones

Samsung hat seine Nutzerinnen und Nutzer über die Samsung-Members-App darüber informiert, dass die Software-Unterstützung für Android 7 (Nougat) zum 1. April 2025 eingestellt wird. Wer die beliebte Members-App weiterhin nutzen möchte, muss sein Gerät auf Android 8 oder höher aktualisieren. Samsung begründet diesen Schritt mit dem Bestreben, „eine bessere Service-Erfahrung“ bieten zu wollen (Quelle: AndroidCentral).

Samsung zieht damit einen Schlussstrich unter die Unterstützung des fast zehn Jahre alten Betriebssystems Android 7. Ab April 2025 müsst ihr für den Zugriff auf die Samsung-Members-App ein Smartphone besitzen, das mindestens Android 8 installiert hat.

Wer von euch noch ein so altes Smartphone besitzt, muss nun prüfen, ob ein Upgrade möglich ist. Samsung empfiehlt seinen Nutzern, in den Einstellungen danach zu schauen, wenn nicht sowieso in den letzten Jahren geschehen. Sollte dies nicht der Fall sein, bleibt bei Problemen nur der Gang zum Samsung-Kundendienst – oder die Anschaffung eines neuen Geräts. Letzteres sollte bei einem so alten Smartphone die beste Wahl sein.

Samsungs Entscheidung ist nachvollziehbar

Während ihr alte Smartphones noch über eine gewisse Zeit weiterverwenden könnt, obwohl der Update-Support dafür ausgesetzt wurde, ist das nach zehn Jahren keine gute Idee mehr. Da ist der Zugriff auf die Members-App eure kleinste Sorge.

Neuere Modelle wie das Galaxy A36 werden für sechs Jahre mit Software-Updates versorgt und sind preislich sehr attraktiv aufgestellt. Damit seid ihr die nächsten Jahre gut versorgt.

Im Video könnt ihr euch die neuen Samsung-Smartphones anschauen:

