Samsung zieht den Stecker: Galaxy-S26-Modell steht vor dem Aus

Samsung wagt den radikalen Schnitt und ersetzt sein schwächelndes Mittelkind durch einen eleganten Newcomer.

Was Experten seit Monaten vermuten, wird nun noch gewisser: Samsung plant anscheinend wirklich, sein Plus-Modell zu streichen. Ein aktueller Bericht der südkoreanischen Webseite ETNews reiht sich in eine lange Kette von Indizien ein, die auf diese strategische Neuausrichtung hindeuten. An seine Stelle soll das Galaxy S26 Edge treten.

Galaxy S26: Samsung ersetzt das Plus- durchs Edge-Modell

Die Vorverkaufszahlen aus Südkorea sprechen eine eindeutige Sprache und untermauern die lange kursierenden Spekulationen: Gerade einmal 22 Prozent der Vorbestellungen entfielen auf das Galaxy S25+, während das Basismodell S25 (Test) mit 26 Prozent und das Premium-Modell S25 Ultra (Test) mit 52 Prozent deutlich beliebter waren.

Diese Zahlen bestätigen den Trend, den Branchenkenner bereits bei den Vorgängermodellen beobachteten. Gut zu wissen: Auch das Basismodell könnte bei der nächsten Generation ausgedient haben. Samsung plant anscheinend, es durch eine Pro-Variante zu ersetzen.

Das soll das Samsung Galaxy S26 Edge bieten

Das Galaxy S26 Edge verspricht mehr zu sein als nur ein Lückenfüller. Samsung plant die Integration eines 6,7 Zoll großen AMOLED-Displays mit 120 Hz Bildwiederholrate, die sich dynamisch anpasst.

Die Gerüchteküche brodelt besonders um den Prozessor: Entweder der hauseigene Exynos 2600 oder Qualcomms Snapdragon 8 Elite Gen 2 Chip soll zum Einsatz kommen.

Auch die weiteren technischen Daten, die durch verschiedene Quellen an die Öffentlichkeit sickerten, klingen vielversprechend: ein 4.400mAh-Akku (zuletzt war noch von 4.200 mAh die Rede) mit 45-Watt-Schnellladefunktion, IP68-Zertifizierung und erneut eine 200-MP-Hauptkamera (Quelle: SamMobile).

Die offizielle Vorstellung wird Anfang nächsten Jahres erwartet – wobei Insider bereits mit ersten Leaks in den kommenden Monaten rechnen.

