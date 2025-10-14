Samsung zieht die Notbremse: Wichtiges Android-Update plötzlich verschwunden

Android 16 ist nicht mehr zu haben.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Samsung hat das große Update auf One UI 8.0 für die Galaxy-S22-Reihe überraschend gestoppt. Seit Anfang Oktober war die neue Softwareversion im Umlauf, nun ist sie weltweit nicht mehr verfügbar. Wer das Update noch nicht erhalten hat, schaut in die Röhre.

Anzeige

Samsung stoppt Update für Galaxy S22

Auf den Update-Servern von Samsung fehlt aktuell jede Spur von One UI 8.0. Samsung selbst schweigt zu den Hintergründen. Es ist von einem technischem Problem mit der Firmware auszugehen, das zuerst behoben werden muss. Solche Stopps sind bei schwerwiegenden Fehlern nicht ungewöhnlich – besonders dann, wenn ein Hotfix vorbereitet wird.

Betroffen sind alle Varianten der Galaxy-S22-Reihe, also das Standardmodell, das Plus und das Ultra. Nutzer, die One UI 8.0 bereits auf ihrem Gerät haben, müssen damit zurechtkommen. Ein Downgrade auf die vorherige Version ist offiziell nicht vorgesehen. Immerhin deuten erste Rückmeldungen nicht auf kritische Fehler hin. Die Systeme laufen anscheinend stabil, teilweise sogar flüssiger als zuvor. Der Rückzieher ist deshalb bemerkenswert.

One UI 8.0 basiert auf Android 16. Es ist das letzte große Systemupdate, das die S22-Serie noch erhält. Künftig gibt es zwar noch punktuelle Verbesserungen, doch der Sprung auf Android 17 ist nicht mehr vorgesehen (Quelle: SamMobile).

Anzeige

Android 16: Galaxy-S22-Nutzer müssen abwarten

Wer bereits aktualisiert hat, kann One UI 8.0 einfach weiter nutzen – allerdings mit der Unsicherheit, dass mitunter noch neue Fehler auftauchen könnten. Wer das Update verpasst hat, muss abwarten, bis Samsung die Probleme gelöst hat. Wann genau das passiert, ist nicht bekannt.

Der überraschende Stillstand bei der Verteilung verzögert nicht nur die neue Oberfläche, sondern auch Sicherheits- und Funktions-Updates, auf die viele Handy-Besitzer sicher gewartet haben.