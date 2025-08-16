Samsungs Akkuwunder: Das ist Weltrekord

Während ihr noch über Reichweitenangst diskutiert, setzt der Lucid Air Grand Touring mit Samsung-Akku neue Maßstäbe in der E-Mobilität.

Die Zahlen klingen fast zu fantastisch, um wahr zu sein: 1.205 Kilometer mit einer einzigen Batterieladung. Doch genau diese Distanz legte der Lucid Air Grand Touring bei seiner Rekordfahrt im Juni 2025 zurück. Das Luxus-Elektroauto, angetrieben von 6.600 Samsung-Batteriezellen, pulverisierte damit den bisherigen Weltrekord um satte 160 Kilometer. Die Strecke führte von der Schweiz nach Deutschland – über kurvige Alpenpässe und schnelle Autobahnen.

Samsung stellt Batterien für E-Auto-Rekord

Das Herzstück des Erfolgs liegt in der engen Zusammenarbeit zwischen Samsung SDI und Lucid. Seit der Gründung von Lucid im Jahr 2016 arbeiten beide Unternehmen an der Optimierung der Batterietechnologie.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Der Lucid Air Grand Touring kombiniert eine WLTP-Reichweite von 960 Kilometern mit einem beeindruckend niedrigen Energieverbrauch von 13,5 kWh pro 100 Kilometer. Dabei verzichtet der Luxus-Stromer keineswegs auf Leistung – 831 PS katapultieren das Fahrzeug auf bis zu 270 km/h (Quelle: Lucid). Dank der Schnellladetechnologie soll die Batterie innerhalb von 16 Minuten genug aufgeladen sein, um damit 400 Kilometer zurücklegen zu können.

Reichweitenangst bei E-Autos bald kein Thema mehr?

Der Rekord markiert einen wichtigen Meilenstein in der Geschichte der Elektromobilität. In einer Zeit, in der Reichweitenangst noch immer ein zentrales Kaufhemmnis darstellt, demonstriert der Lucid Air eindrucksvoll, was moderne Batterietechnologie zu leisten vermag.

Übrigens: Wer darüber nachdenkt, sich den Lucid Air Grand Touring zuzulegen, muss sich noch etwas in Geduld üben – und eine dicke Brieftasche haben. Das E-Auto soll 2026 als Serie vom Band rollen und in den USA knapp 115.000 US-Dollar kosten – Steuern nicht einberechnet. Ob das Modell auch den Sprung nach Europa machen wird, ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt.