Samsungs nächster Smartphone-Geheimtipp nimmt Form an

In den Tiefen von Samsungs Servern ist ein Hinweis auf das nächste Mittelklasse-Handy aufgetaucht.

Samsung bereitet offenbar den nächsten Schritt in seiner beliebten Mittelklasse-Serie vor. Nach dem Galaxy A57 ist auf den Servern des Konzerns eine Firmware für ein bislang unveröffentlichtes Smartphone mit der Modellnummer SM-A376B aufgetaucht – es soll sich um das kommende Galaxy A37 handeln.

Samsung Galaxy A37 kündigt sich an

Erwartet wird, dass das Galaxy A37 in absehbarer Zeit den erfolgreichen Vorgänger Galaxy A36 ablösen wird, der im März 2024 gemeinsam mit dem Galaxy A56 erschien. Die interne Firmware trägt die Bezeichnung A376USQU0AYK3 und deutet darauf hin, dass Samsung die Tests für die US-Carrier-Variante des Geräts bereits gestartet hat. Ein Marktstart könnte somit in wenigen Monaten erfolgen – wahrscheinlich im Frühjahr 2026.

Wie schon bei früheren Generationen dürfte Samsung auch diesmal auf ein solides Preis-Leistungs-Verhältnis setzen. Die A3x-Reihe gilt als Einstieg in die Mittelklasse, mit Fokus auf Alltagstauglichkeit, Kameraqualität und Softwarepflege (Quelle: SamMobile).

Viele Details noch unbekannt

Technische Details zum Galaxy A37 fehlen bislang, doch die Modellpflege folgt traditionell einem klaren Rhythmus: etwas leistungsfähigerer Chip, verbesserte Hauptkamera, leicht optimiertes Design.

Parallel dazu arbeitet Samsung auch am Galaxy A57, das zeitgleich erscheinen könnte. Das Zusammenspiel dieser Modelle soll die Mittelklasse weiter stärken – ein Bereich, in dem Samsung besonders erfolgreich ist.

Während offizielle Informationen noch ausstehen, dürfte der erste Leak der Firmware nur der Anfang sein. In den kommenden Wochen werden wohl weitere Hinweise zu Spezifikationen, Design und Preis durchsickern. Dann dürfte sich zeigen, ob sich das Warten auf das Galaxy A37 lohnt oder ob das Galaxy A36 durch den mittlerweile stark gefallenen Preis weiterhin eine solide Option bleibt.