Samsungs neuartiges Gadget wird zum Problemkind

Ein Samsung-Gadget sorgte für einen Krankenhaus-Aufenthalt.

Ein Gadget für den Finger oder das Handgelenk ist normalerweise praktisch. Doch wenn die Batterie sich plötzlich aufbläht, kann aus einem Lifestyle-Accessoire schnell ein medizinisches Problem werden. Der Samsung-Ring eines YouTubers schwoll so stark an, dass er weder seinen gebuchten Flug antreten noch den Ring selbst entfernen konnte. Ein extrem seltener Vorfall – der dennoch Fragen zur Sicherheit aufwirft.

Samsung Galaxy Ring: Von smart zu Schmerz

Tech-Influencer Daniel Rotar, auf YouTube bekannt als ZONEofTECH, teilte auf X (ehemals Twitter) Bilder seines Galaxy Rings, der sich regelrecht in seinen Finger drückte. Die Ursache war ein aufgeblähter Akku, der das selbstständige Entfernen unmöglich machte.

Versuche mit Seife und Lotion scheiterten und verschlimmerten die Situation offenbar noch. Am Ende blieb nur der Weg ins Krankenhaus. Dort half das medizinische Personal mit Eis und Spezial-Lubrikant – Ergebnis: Flug zwar verpasst, Finger aber gerettet (Quelle: ZONEofTECH@X).

Als mögliche Ursachen nennt Rotar Hitze auf Hawaii, Salzwasser und die Flüge. Außerdem habe der Akku schon zuvor Probleme gemacht, die Batterielebensdauer soll bereits geschwächelt haben.

Es handelt sich offenbar um einen Einzelfall, dennoch zeigt er: Ein eingebauter Akku ist keine gewöhnliche Schmuckfrage, sondern ein potenzielles Sicherheitsrisiko. Gleichzeitig häufen sich Berichte von Nutzern über weitere Probleme, etwa einer nachlassenden Batterielebensdauer (Quelle: Reddit).

Zwischen Handbuch und Realität

Ein Blick in die Bedienungsanleitung ist aufschlussreich. Dort heißt es, man könne den Galaxy Ring beim Sport, Händewaschen, im Regen – und sogar beim Schwimmen im Pool oder im Meer tragen, solange der Wasserstand niedrig sei (Quelle: Samsung). Klingt robust genug, um den Tech-Influencer dazu zu verleiten, den Ring auch im Meerwasser auf Hawaii zu tragen. Wir haben Samsung um ein Statement gebeten.