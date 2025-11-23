Samsungs neue Android-Tablets haben mehr drauf, als ihr glaubt

Wer glaubt, dass bezahlbare Tablets nur das Nötigste können, hat das Galaxy Tab A11 und A11+ noch nicht in der Hand gehabt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Mit dem Galaxy Tab A11 und dem größeren Galaxy Tab A11+ bringt Samsung zwei Tablets auf den Markt, die den Begriff „Mittelklasse“ neu definieren. Beide Modelle verbinden modernes Premium-Design mit überraschend starker Ausstattung, und das zu Preisen, die unter der 400-Euro-Marke bleiben (Quelle: Samsung).

Anzeige

Galaxy Tab A11: Samsung schärft die Mittelklasse

Das Galaxy Tab A11+ bietet ein 11-Zoll-Display mit 90-Hz-Bildwiederholrate und Quad-Lautsprecher mit Dolby Atmos. Wer Serien liebt oder viel unterwegs streamt, bekommt damit ein echtes Entertainment-Gerät in kompakter Form. Das kleinere Galaxy Tab A11 setzt auf 8,7 Zoll und einen ähnlich schlanken Look. Beide Tablets kommen in den Farben Grau und Silber – minimalistisch, aber hochwertig.

Unter der Haube steckt solide Power: ein ausdauernder Akku (7.040 mAh beim A11+, 5.100 mAh beim A11), Schnellladen mit bis zu 25 Watt und großzügiger Speicher, 64 bis 256 GB, erweiterbar per microSD auf bis zu 2 TB. Damit sind die Geräte nicht nur Alltagsbegleiter, sondern auch echte Datensammler für Fotos, Videos und Apps.

Das Samsung A11 (links) und das Samsung A11+ (rechts) machen auch optisch was her. (© Samsung)

Anzeige

Mehr als nur Mittelklasse

Besonders spannend wird es beim Galaxy Tab A11+: Samsung hat hier viele Funktionen aus seinen Premium-Serien übernommen. Mit One UI 8.0 läuft das Tablet auf der neuesten Benutzeroberfläche, inklusive Unterstützung für Galaxy AI und Google Gemini. Die KI-Funktionen helfen beim Recherchieren, Organisieren oder Lösen komplexer Aufgaben direkt auf dem Tablet – ganz ohne Umweg über den PC.

Wer produktiv arbeiten will, schaltet mit einer einfachen Geste in den DeX-Modus: Dann verwandelt sich das Tablet in eine Desktop-ähnliche Umgebung mit Fenstern, Drag & Drop und Rechtsklicks – perfekt fürs Multitasking. Samsung Notes ergänzt das Ganze um clevere Tools, die den Alltag erleichtern können.

Auch beim Thema Nachhaltigkeit denkt Samsung weiter: Beide Modelle erhalten 7 Jahre Betriebssystem- und Sicherheitsupdates, was in dieser Preisklasse fast einzigartig ist.

Preislich startet das Galaxy Tab A11 bei 159 Euro (bei Samsung anschauen), das A11+ bei 279 Euro (bei Samsung anschauen). Selbst die 5G-Version bleibt unter 400 Euro. Damit sind die Geräte nicht nur attraktiv für Studierende oder Familien, sondern auch für alle, die ein leichtes, leistungsstarkes Zweitgerät suchen – mit Extras, die man sonst in ganz anderen Preisregionen findet.