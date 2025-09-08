Samsungs neues Smartphone ist ein riesiger Erfolg und ein unerwartetes Problem zugleich

Bei Samsung führt ein unerwarteter Erfolg zu einem Engpass des teuersten Smartphones.

Samsung hat mit dem Galaxy Z Fold 7 den Nerv der Kundinnen und Kunden getroffen. Das neue Falt-Smartphone ist nicht nur schön dünn und leicht, es verkauft sich auch deutlich schneller, als der Konzern ursprünglich kalkuliert hatte.

Samsung Galaxy Z Fold 7 ist zu beliebt

Eigentlich plante Samsung, monatlich rund 200.000 Einheiten des High-End-Smartphones zu produzieren – inzwischen musste dieses Ziel auf 260.000 Stück angehoben werden. Bis Juli erreichte das Unternehmen ein Produktionsvolumen von rund 1,3 Millionen Geräten – die bisher höchste Menge für diese Serie.

Auch im August lieferten die Fabriken 430.000 Einheiten aus, etwa 100.000 mehr als zunächst vorgesehen. Brancheninsider gehen davon aus, dass die Verkäufe des Galaxy Z Fold 7 bis Jahresende über 2,4 Millionen Stück liegen werden. Damit würde das neue Modell den Vorgänger Galaxy Z Fold 6 überholen, der 2024 auf 2,23 Millionen Einheiten kam.

Für Samsung ist das ein Luxusproblem: Die Nachfrage zwingt den Konzern, seine Kapazitäten gleich mehrfach hochzufahren. Insgesamt will das Unternehmen in diesem Jahr rund 6,1 Millionen Foldables verkaufen. Dazu gehören neben dem Galaxy Z Fold 7 auch das Galaxy Z Flip 7, eine günstigere Flip-Variante sowie ältere Modelle (Quelle: TheElec).

Nächster Hit steht vor der Tür

Besonders spannend ist der Blick in die nahe Zukunft: Schon im kommenden Monat könnte Samsung mit dem Galaxy Z TriFold ein weiteres Highlight vorstellen. Erste Berichte sprechen von einem 6,5-Zoll-Außendisplay, einem 10-Zoll-Innendisplay und einer Triple-Kamera mit 200 Megapixeln – auf dem Niveau des Fold 7. Damit würde Samsung mit einer echten Innovation nachlegen.

Für den Konzern bedeutet der Erfolg des Z Fold 7 aber auch: Lieferketten und Fertigungsprozesse stehen unter Druck. Denn nur wenn die Produktion weiter Schritt hält, kann Samsung das Momentum nutzen – und seinen Vorsprung gegenüber Apple und chinesischen Herstellern sichern, die ebenfalls stärker auf faltbare High-End-Smartphones setzen wollen.