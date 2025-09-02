Samsungs Smartphone-Revolution steht vor der Tür: Video enthüllt drei praktische Funktionen

Während alle noch über Fold und Flip reden, bereitet Samsung heimlich den nächsten großen Schritt vor.

Mit dem Galaxy Z TriFold will der Hersteller ein Smartphone auf den Markt bringen, das nicht nur einen, sondern gleich zwei Faltmechanismen besitzt. Ein geleaktes Video zeigt drei Funktionen, die beim besonderen Samsung-Foldable mit an Bord sind: kabelloses Laden, Reverse Wireless Charging für Zubehör wie Galaxy Buds und die Möglichkeit, kontaktlos per NFC zu bezahlen.

Samsung Galaxy Z TriFold: Leak enthüllt drei Funktionen

Das Leak stammt aus Samsungs eigener Oberfläche One UI 8. Erste Animationen in der Software zeigen bereits, wie die Funktionen in der Praxis aussehen könnten:

Das erste Video zeigt die „Akku teilen“-Funktion, mit der das Foldable als eine kabellose Powerbank fungiert. Auf diese Weise können beispielsweise die Galaxy Buds durchs Auflegen auf die Kontaktspule vom Handy mit Strom versorgt werden.

Im zweiten Video zeigt Samsung, wie das Galaxy Z TriFold kontaktlos aufgeladen wird. Einfach Handy zusammenklappen und auf das kontaktlose Ladegerät legen. Ein Ladevorgang im aufgefalteten Zustand scheint nicht möglich.

Im dritten Video wird das kontaktlose Bezahlen gezeigt, das auch im aufgefalteten Zustand seine Arbeit verrichtet.

Samsung will Foldable-Krone verteidigen

Samsung arbeitet offenbar intensiv daran, die TriFold-Technik in seine Produktpalette einzubauen. Dass die Features schon in One UI 8 integriert werden, deutet darauf hin, dass der Marktstart nicht mehr fern ist. Insider spekulieren, dass das Gerät noch 2025 erscheinen wird – vielleicht wird es sogar schon auf IFA in Berlin präsentiert.

Mit dem TriFold will der Konzern seine Vormachtstellung im Foldable-Markt sichern. Eine brandneue Idee ist das Konzept jedoch nicht. Foldable-Rivale Huawei hat mit dem Huawei Mate XT bereits ein ähnliches Gerät im Angebot und mit dem Mate XTs steht bereits eine weitere Version in den Startlöchern.

Für Nutzer bedeutet die Technik mehr Flexibilität: ein handliches Smartphone im Alltag, das sich bei Bedarf in ein großformatiges Tablet verwandelt. Ob sich das Konzept jedoch bei den Kunden durchsetzt, dürfte auch am Preis liegen. Zur Einordnung: Das Huawei Mate XT kostet rund 3.500 Euro. Samsungs dürfte bei seiner Alternative einen ähnlichen Verkaufspreis anvisieren, wenn nicht gar noch einen höheren.