Santander Girokonto: 75 € Prämie und kostenlose Visa-Karte – Ideal für Apple Pay & Google Pay

Sucht ihr nach einem neuen Girokonto? Dann könnte das Angebot der Santander Bank genau das Richtige für euch sein. Mit diesem modernen Girokonto erhaltet ihr zahlreiche Funktionen und dazu ein Startguthaben von 75 Euro. Wir haben die Konditionen für euch geprüft und erklären, wer von einem Wechsel besonders profitieren kann.

Komfort-Girokonto mit 75 € Bonus bei der Santander Bank

Das Girokonto der Santander Bank ist ein Girokonto mit vielen modernen Komfortfunktionen wie Apple Pay, Google Pay und App-Banking (Zum Angebot der Santander). Die Kontoführung ist komplett kostenlos und an keinen Mindestgeldeingang gebunden. Kostenlos zum Girokonto erhaltet ihr eine Visa Debitkarte für bargeldloses Bezahlen und Abheben an deutschlandweit ca. 2.800 CashPool-Automaten sowie bis zu 200 Euro gebührenfrei im Einzelhandel. Außerdem erhaltet ihr für kurze Zeit einen Startbonus in Höhe von 75 Euro.

Die Bedingungen für die 75 Euro Startguthaben sind besonders einfach zu erreichen. Den Bonus bekommt ihr, wenn ihr nach der Kontoeröffnung mindestens vier Zahlungspartner über den kostenlosen Kontowechselservice informiert. Dazu gehören Lastschriften für z. B. Strom, Handy, Internet, Miete oder Gutschriften wie Gehalt oder Rente. Die Prämie wird anschließend innerhalb von drei Monaten auf euer neues Girokonto gutgeschrieben.

Für wen lohnt sich das Girokonto der Santander?

Das Angebot der Santander lohnt sich, wenn euch euer bisheriges Girokonto zu teuer oder zu unmodern ist. Auch kann es nicht schaden, ein zweites Girokonto zu haben, um flexibler z. B. beim Geldabheben zu sein oder einen Notgroschen aufzubauen. Zudem könnt ihr von kostenlosen Echtzeitüberweisungen profitieren. Die 75 Euro sind ein netter Bonus, zumal die Bedingungen hier besonders leicht zu erreichen sind.

Welche Banken sonst noch kostenlose Girokonten anbieten – mit und ohne Gehaltseingang – haben wir euch in dieser Übersicht zusammengefasst:

