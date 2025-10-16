Saugroboter zum Witzpreis: Roborock jetzt radikal reduziert bei Amazon

Wenn ihr euch die tägliche Reinigung in euren vier Wänden erleichtern wollt, lohnt sich derzeit ein Blick auf den Saug- und Wischroboter von Roborock. Bei Amazon liegt der Preis aktuell bei 239,99 Euro statt der unverbindlichen Preisempfehlung von 389 Euro, was euch eine Ersparnis von 149 Euro einbringt.

Bei Amazon könnt ihr momentan den Roborock Q7 L5+, einen leistungsstarken Saug- und Wischroboter mit automatischer Entleerungsstation, für nur 239,99 Euro inklusive Versand ergattern (Angebot bei Amazon ansehen). Das Modell kostet regulär 389 Euro, wodurch ihr hier eine beachtliche Ersparnis erzielen könnt.

Für wen lohnt sich der Saugroboter bei Amazon?

Sehr hohe Saugkraft (8.000 Pa) für gründliche Reinigung

Bis zu 7 Wochen keine manuelle Entleerung dank großer Absaugstation

WLAN-Verbindung nur im 2,4-GHz-Netz möglich

Der Saugroboter bietet eine ganze Reihe überzeugender Features:

Starke Saugleistung : Mit 8.000 Pa Saugkraft gehört der Q7 L5+ zu den leistungsstärksten Modellen seiner Klasse

: Mit 8.000 Pa Saugkraft gehört der Q7 L5+ zu den leistungsstärksten Modellen seiner Klasse Automatische Entleerung : Die Basis-Station nimmt den Schmutz für bis zu 7 Wochen auf

: Die Basis-Station nimmt den Schmutz für bis zu 7 Wochen auf 2-in-1-Funktion : Gleichzeitiges Saugen und Wischen möglich

: Gleichzeitiges Saugen und Wischen möglich Intelligente Navigation : LiDAR-Technologie für präzise Kartierung

: LiDAR-Technologie für präzise Kartierung Große Reichweite : Reinigt bis zu 220 m² im Wischmodus und 170 m² im Saugmodus

: Reinigt bis zu 220 m² im Wischmodus und 170 m² im Saugmodus Smart-Home-Integration: Steuerung per App sowie Sprachbefehlen via Alexa und Google Home

Besonders praktisch ist die selbst entleerende Dockingstation mit einem großen 2,7-Liter-Staubbeutel. Laut Hersteller muss dieser nur etwa alle 7 Wochen gewechselt werden – ideal für Familien und Haustierbesitzer. Der Roboter überwindet zudem Hindernisse bis 2 cm Höhe und navigiert dank LiDAR-Technologie präzise durch die Wohnung.

Fazit: Gut für kostenbewusste Einsteiger

Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 4,4 von 5 Sternen bei über 800 Rezensionen zeigen sich die Amazon-Kunden sehr zufrieden mit dem Roborock Q7 L5+. Der aktuelle Preis stellt ein attraktives Angebot dar, wenn man bedenkt, dass der Roboter normalerweise knapp 390 Euro kostet.