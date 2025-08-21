Scalable KI-Assistent: Das kann das Novum beim beliebten Neobroker

Das Fintech Scalable Capital hat sein Portfolio um einen KI-Assistenten erweitert. Wir zeigen euch, wie er euch helfen kann.

Broker-App goes KI – Scalable als erster Neobroker am Start

Unter den Fintechs ist Scalable Capital der erste Neobroker mit einem eigenen AI-Bot. Ihr könnt ihm Fragen rund ums Investment stellen und euch Tipps holen. Dahinter stecken die GPT-Modelle von Open AI, der Bot wurde aber speziell für Themen rund ums Geldanlegen entwickelt.

Wollt ihr etwas zu bestimmten Märkten wissen, neue Nachrichten abrufen oder die Plattformnutzung genauer kennenlernen, tippt ihr eure Frage einfach in die Suchleiste. Wie das genau aussieht, zeigt euch der Screenshot.

Stellt eure Fragen einfach über die Suchleiste des AI-Bots (© Screenshot intern)

Seine Antworten zieht das KI-System aus verschiedenen Quellen. Verwendet werden unter anderem aktuelle Nachrichten von dpa-AFX, justETF-Datenbanken und offizielle FAQ von Scalable selbst.

Wie berät der Scalable KI-Assistent die Kunden?

„Insights“ soll Einsteigern und Interessierten erleichterten Zugang zu Kapitalwissen bieten, um Entscheidungen auf Basis von echten Grundlagen zu treffen. Der KI-Bot kann Fragen zu unterschiedlichen Themen beantworten, gibt aber keine explizite Anlageempfehlung.

Laut Hersteller selbst wird die Rückfrage nach solchen Empfehlungen seitens des Systems unterbunden. Ihr könnt euch aber auf Wunsch Empfehlungen für optimale Anlagestrategien geben lassen, wie ihr im nachfolgenden Screenshot seht. Der Bot bleibt dabei vage und empfiehlt zwar gewinnbringende ETFs, nicht ohne jedoch auf Risiken und individuelle Entscheidungen hinzuweisen.

Insights (Scalable) Reaktion auf eine Anfrage. (© Screenshot intern)

Der Chatbot stellt gezielte Rückfragen an User. (© Screenshot intern)

Die Scalable KI bewertet Aktien

Interessant ist auch die Möglichkeit, einzelne Aktien im Portfolio von der KI bewerten zu lassen. Für den Testversuch stellten wir gezielt Rückfragen zu Tesla-Aktien. In unserem Fall erläuterte die KI in ihrer Antwort das Potenzial von Tesla und lieferte Fakten bezüglich Ausschüttung und Schwankungen der letzten Jahre.

Auch hier gab es keine klare Handlungsempfehlung, sondern einen Hinweis auf eigene Bedürfnisse und Risikoaffinität vor einer endgültigen Entscheidung.

Neutrale und sachliche Beschreibung von Aktienpotenzial. (© Screenshot intern)

Es wird keine klare Handlungsanweisung ausgesprochen. (© Screenshot intern)

Wie Scalable Capital selbst betont, gibt der KI-Chatbot tatsächlich keine Handlungsempfehlungen, sondern berichtet nur Fakten, damit ihr selbst darauf basierend eine Entscheidung treffen könnt.

Disclaimer: Achtet darauf, dass KI-Chatbots falsche Angaben machen können. Hinterfragt jede Antwort und nutzt Empfehlungen oder Tipps nicht als alleinige Basis für eure Anlagestrategie. Die Nutzung von „Insights“, wie der KI-Bot heißt, erfolgt auf eigene Verantwortung.

Wer kann den KI-Assistenten nutzen?

Insights steht euch bereits zur Verfügung, ihr könnt den Bot in allen Märkten nutzen, die von Scalable Capital bedient werden. Der Output erfolgt in der jeweiligen Landessprache, einen PRIME+-Broker benötigt ihr nicht.

Umgang mit Kundendaten

Alle von euch gemachten Eingaben unterliegen laut Scalable Capital strengen Datenschutzvorgaben. Das Unternehmen gibt an, eure Kundendaten nicht zu Trainingszwecken zu nutzen.

KI-Finanzberatung ist nicht neu

Finanz-Chatbots sind übrigens kein neues Phänomen, mit WarrenAI als Teil von InvestingPro gibt es bereits einen Vorreiter. Er ist jedoch nicht an einen Broker angebunden und nur mit einer Premium-Mitgliedschaft von InvestingPro nutzbar.

Überwiegend werden bislang KI-Systeme wie Claude, ChatGPT und Gemini selbst für Finanzfragen genutzt. Scalable Capital übernimmt daher eine Vorreiterrolle, Konkurrent Revolut bietet zwar AI im Support an, aber noch keinen Wissensbot für Einsteiger.