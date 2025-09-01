Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Anzeige
Anzeige
  1. GIGA
  2. Tech
  3. Digital Life
  4. Schatten, Zeugen, Liebe, Moor und süße Hexen – diese 15 E-Books sind heute kostenlos

Schatten, Zeugen, Liebe, Moor und süße Hexen – diese 15 E-Books sind heute kostenlos

Marco Kratzenberg
Marco Kratzenberg,
2 min Lesezeit
Eine Frau mit lockigem Haar trägt ein weißes Hemd und hält ein Tablet in der Hand. Im Hintergrund ist eine Glasfläche mit einer verschwommenen Außenansicht zu sehen, die Bäume und blauen Himmel zeigt.
Hier findet ihr jeden Tag neue kostenlose E-Books. (© IMAGO / Westend61 / Bearbeitung: GIGA)
Anzeige

Ihr habt das Wochenende gut überstanden, aber eure Bücher sind alle gelesen? Es gibt Nachschub! Die nachfolgenden E-Books könnt ihr kostenlos downloaden und behalten. Darunter übrigens auch wieder Bücher, die mir von zwei Autorinnen per E-Mail gemeldet wurden.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links
Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.  Mehr erfahren.
Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Schnulzen, Liebe und Erotik
  2. 2.Fantasy, Mystery und Science-Fiction
  3. 3.Krimis, Romane und Thriller
  4. 4.Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Anzeige

Schnulzen, Liebe und Erotik

Sprich im Rhythmus meines Herzens
Sprich im Rhythmus meines Herzens
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.09.2025 08:37 Uhr
Leise flüstert die Hoffnung - Letzter Punkt: Liebe
Leise flüstert die Hoffnung - Letzter Punkt: Liebe
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.09.2025 08:38 Uhr
Küsse unter Kokospalmen | Wholesome Feel Good Liebesroman mit Happy End: Wird aus dem heißen Sommerf
Küsse unter Kokospalmen | Wholesome Feel Good Liebesroman mit Happy End: Wird aus dem heißen Sommerf
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.09.2025 08:38 Uhr
Unterstützung seines Feindes (Die gebrochenen SEALs 4)
Unterstützung seines Feindes (Die gebrochenen SEALs 4)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.09.2025 08:39 Uhr
Fetching – Deutsche Ausgabe (Liebe von der Leine gelassen, Buch 1)
Fetching – Deutsche Ausgabe (Liebe von der Leine gelassen, Buch 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.09.2025 08:49 Uhr
Anzeige

Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Der sich im Moor versteckt: Teil 2: Am Strampfbach
Der sich im Moor versteckt: Teil 2: Am Strampfbach
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.09.2025 08:40 Uhr
Das Schicksal der Schatten: Ankunft des Lichts
Das Schicksal der Schatten: Ankunft des Lichts
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.09.2025 08:41 Uhr
Das Schicksal der Schatten: Blut des Lichts
Das Schicksal der Schatten: Blut des Lichts
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.09.2025 08:41 Uhr
Das Schicksal der Schatten : Chakra des Lichts
Das Schicksal der Schatten : Chakra des Lichts
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.09.2025 08:42 Uhr
Knietief im Voodoo: ein humorvoller Romantikkrimi
Knietief im Voodoo: ein humorvoller Romantikkrimi
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.09.2025 08:43 Uhr
SÜDLICHE MAGIE (SÜSSE TEE-HEXEN 1)
SÜDLICHE MAGIE (SÜSSE TEE-HEXEN 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.09.2025 08:48 Uhr
Anzeige

Krimis, Romane und Thriller

Das Diamantenriff: Ein Tropenthriller rund um Chase Gordon
Das Diamantenriff: Ein Tropenthriller rund um Chase Gordon
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.09.2025 08:40 Uhr
Ein perfekter Mord: Die Geschichte eines Apothekers in Not
Ein perfekter Mord: Die Geschichte eines Apothekers in Not
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.09.2025 08:44 Uhr
Die letzte Zeugin
Die letzte Zeugin
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.09.2025 08:45 Uhr
Die Stimme meines Kindes: realer Psychothriller: Eine Mutter kämpft um die Wahrheit
Die Stimme meines Kindes: realer Psychothriller: Eine Mutter kämpft um die Wahrheit
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.09.2025 08:47 Uhr
Anzeige

Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Unter den Lichtern des Sees: Willow Creek I
Unter den Lichtern des Sees: Willow Creek I
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.08.2025 21:13 Uhr
Ego-Trip: Eine freche Boss-Romcom (Die Herzensbrecher 1)
Ego-Trip: Eine freche Boss-Romcom (Die Herzensbrecher 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.08.2025 22:39 Uhr
Bravewolf: Die Föhrenbach Chroniken
Bravewolf: Die Föhrenbach Chroniken
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.08.2025 22:02 Uhr
Eine Verlobte von Tiffany: Weihnachten auf Rivenhall Manor (Die Mistelzweig-Serie von Diana Arent)
Eine Verlobte von Tiffany: Weihnachten auf Rivenhall Manor (Die Mistelzweig-Serie von Diana Arent)
2,99 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.09.2025 01:58 Uhr
Das schwarze Einhorn (Über die Nebelbrücke 1)
Das schwarze Einhorn (Über die Nebelbrücke 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.09.2025 04:06 Uhr
Das Medaillon der Erinnerungen: Romantasy
Das Medaillon der Erinnerungen: Romantasy
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.08.2025 21:25 Uhr
Miau (Killerkatzen 1)
Miau (Killerkatzen 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.09.2025 01:59 Uhr
Quälgeist: Mystery-Thriller (Hausmanns krude Fälle 2)
Quälgeist: Mystery-Thriller (Hausmanns krude Fälle 2)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.08.2025 19:50 Uhr
Real: Mit Blut besiegelt
Real: Mit Blut besiegelt
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.09.2025 02:42 Uhr
Wo kann ich am besten Urlaub machen?: Der legendäre Reiseführer für jeden Monat
Wo kann ich am besten Urlaub machen?: Der legendäre Reiseführer für jeden Monat
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.08.2025 19:09 Uhr
Marco Kratzenberg

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen

Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.

Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren.

Marco Kratzenberg

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.

Anzeige