Schatten, Zeugen, Liebe, Moor und süße Hexen – diese 15 E-Books sind heute kostenlos

Ihr habt das Wochenende gut überstanden, aber eure Bücher sind alle gelesen? Es gibt Nachschub! Die nachfolgenden E-Books könnt ihr kostenlos downloaden und behalten. Darunter übrigens auch wieder Bücher, die mir von zwei Autorinnen per E-Mail gemeldet wurden.

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Schnulzen, Liebe und Erotik

Sprich im Rhythmus meines Herzens

Leise flüstert die Hoffnung - Letzter Punkt: Liebe

Küsse unter Kokospalmen | Wholesome Feel Good Liebesroman mit Happy End: Wird aus dem heißen Sommerf

Unterstützung seines Feindes (Die gebrochenen SEALs 4)

Fetching – Deutsche Ausgabe (Liebe von der Leine gelassen, Buch 1)

Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Der sich im Moor versteckt: Teil 2: Am Strampfbach

Das Schicksal der Schatten: Ankunft des Lichts

Das Schicksal der Schatten: Blut des Lichts

Das Schicksal der Schatten : Chakra des Lichts

Knietief im Voodoo: ein humorvoller Romantikkrimi

SÜDLICHE MAGIE (SÜSSE TEE-HEXEN 1)

Krimis, Romane und Thriller

Das Diamantenriff: Ein Tropenthriller rund um Chase Gordon

Ein perfekter Mord: Die Geschichte eines Apothekers in Not

Die letzte Zeugin

Die Stimme meines Kindes: realer Psychothriller: Eine Mutter kämpft um die Wahrheit

Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Unter den Lichtern des Sees: Willow Creek I

Ego-Trip: Eine freche Boss-Romcom (Die Herzensbrecher 1)

Bravewolf: Die Föhrenbach Chroniken

Eine Verlobte von Tiffany: Weihnachten auf Rivenhall Manor (Die Mistelzweig-Serie von Diana Arent)

Das schwarze Einhorn (Über die Nebelbrücke 1)

Das Medaillon der Erinnerungen: Romantasy

Miau (Killerkatzen 1)

Quälgeist: Mystery-Thriller (Hausmanns krude Fälle 2)

Real: Mit Blut besiegelt

Wo kann ich am besten Urlaub machen?: Der legendäre Reiseführer für jeden Monat

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste. Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren. Marco Kratzenberg

