Scheibenwischer quietschen: Was ist die Ursache und was kann man dagegen tun?

Scheibenwischer ermöglichen eine freie Sicht, indem sie das Wasser von der Windschutzscheibe wischen. Doch manchmal verursachen sie ein grässliches Geräusch. Warum quietschen Scheibenwischer und wie lässt sich das vermeiden?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Welche möglichen Gründe für quietschende Scheibenwischer gibt es?

Sammeln sich Schmutz, Staub oder Insektenreste auf der Windschutzscheibe oder den Wischblättern, gleiten die Gummilippen nicht mehr ungehindert über die Scheibe. Die Verschmutzungen können zu kleinen Beschädigungen und einer Reibung führen, die sich als Quietschen bemerkbar macht.

Anzeige

Eine falsche Montage der Scheibenwischer kann ebenfalls dazu führen, dass die Wischblätter nicht optimal über die Windschutzscheibe gleiten können. Auch das kann das Quietschen verursachen.

Damit die Scheibenwischer leise arbeiten können, brauchen die Wischblätter eine Schmierung durch Regen oder Scheibenwischwasser. Ist die Scheibe trocken, kommt es zum Quietschen.

Nicht nur Scheibenwischer brauchen regelmäßig eine Reinigung. Wie ihr euer Handy richtig sauber macht, seht ihr im Video:

Anzeige

Wie reinigt man Scheibenwischer?

Saubere und intakte Wischblätter entfernen Regenwasser immer am besten. Reinigt sie deshalb regelmäßig mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel. Sind die Gummilippen sauber, vermeidet ihr nicht nur das unangenehme Quietschen, sondern könnt auch eure Autoscheibe leichter sauber halten.

Auch die Windschutzscheibe braucht eine regelmäßige Reinigung. Ein Glasreiniger entfernt Schmutz und andere Ablagerungen, so dass die Scheibenwischer wieder optimal über die Scheibe gleiten können.

Wann sollte man Scheibenwischer austauschen?

Überprüft eure Wischblätter außerdem auf Risse oder Abnutzung. Wenn sie beschädigt sind, sollten sie ersetzt werden. Dabei ist es wichtig, die Anweisungen der Herstellers zur Montage zu befolgen. Schlecht montierte Scheibenwischer mit dem falschen Anpressdruck können der Grund für das Quietschen sein.

Benutzt eure Scheibenwischer nicht auf einer trockenen Scheibe. Wollt ihr eure Windschutzscheibe während der Fahrt sauber wischen, vergesst nicht, die Scheibe mit Scheibenwischwasser zu benetzen.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.