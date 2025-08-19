Scheinriese E-Auto: Das steckt wirklich hinter der Stromer-Rückkehr

E-Autos sind zurück von ihrer Durststrecke – oder etwa doch nicht?

E-Autos sind zurück. Seit Wochen ist wieder von deutlich zulegenden Zulassungszahlen die Rede. Doch in Wahrheit entfällt ein Großteil davon auf Eigenzulassungen der Hersteller, die die eigenen Elektrofahrzeuge für ihre Fuhrparks einsetzen.

E-Auto-Neuzulassungen gehen aufs Konto der Autobauer

Das geht auf Beobachtungen des Zentralverbands Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) zurück. Demnach haben sich die Eigenzulassungen (Hersteller und Kfz-Handel) im ersten Halbjahr 2025 mehr als verdoppelt. Betrachtet man nur die Hersteller, haben sich die Zahlen der Eigenzulassungen über die vergangenen zwei Jahre vervierfacht.

Das Interesse der Privatkunden hingegen sei ebenfalls seit zwei Jahren kontinuierlich rückläufig mit einem Minus von 9 Prozent. In den offiziellen Neuzulassungen des Kraftfahrt-Bundesamts komme das nicht zum Tragen, kritisiert der Verband. Das echte Kaufinteresse der Kunden sei somit deutlich geringer als die Zahlen neuer Elektroautos vermuten lassen.

Der Verband macht das auch an den Rückmeldungen der Händler fest: „Die wachsende Zahl an BEV-Neuzulassungen täuscht über die Realität im Handel hinweg“, so Verbandspräsident Thomas Peckruhn (Quelle: ZDK). „Was statistisch als Erfolg erscheint, ist in der Realität häufig das Ergebnis von Eigenzulassungen durch Hersteller und Händler, Flottengeschäften oder taktischen Maßnahmen – nicht aber von echten Kundennachfragen im Handel.“

Gute Nachricht für geduldige Kunde

Insgesamt kommt der ZDK auf ein Minus von 0,8 Prozent bei den gewerblichen Neuzulassungen ohne die Autobauer und -händler. Für den Verband ist das „ein klares Warnsignal. Die Politik nimmt diese Absatzkrise nicht wahr, weil sie nur auf die Entwicklung der amtlichen Zulassungszahlen schaut.“

Die Situation könne mit Kaufanreizen, insbesondere für Privatkunden, gebessert werden. Gerade die können aber auch davon profitieren: Denn aus Eigenzulassungen werden in der Regel in relativ kurzer Zeit junge Gebrauchte, wie Tageszulassungen. Damit lassen sich oft fast neuwertige Gebrauchtwagen erstehen, die nur einen geringen Kilometerstand aufweisen – aber eben schon mit deutlichem Preisabschlag angeboten werden.

Wer auf diese E-Autos warten kann, dürfte bald von den vielen Eigenzulassungen profitieren – vor allem, wenn viele davon gleichzeitig am Markt landen werden und es zu einem Überangebot kommen sollte.