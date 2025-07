✂️„Schere (heben)“: Was bedeutet das in der Jugendsprache?

„Man muss auch mal die Schere heben“ – Sätze dieser Art liest oder hört man immer wieder in sozialen Medien wie YouTube, TikTok, Instagram oder X. Manchmal steht das Wort auch nur alleine. Was meint man damit?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Im Netz kursieren verschiedene Definitionen, die vom Absender und Kontext eines Beitrags abhängen. Manchmal wird auch nur „Schere“ geschrieben oder das Emoji ✂️ gepostet. Auch die „Spock“-Hand wird manchmal mit einer ähnlichen Bedeutung benutzt🖖.

Anzeige

Was meint man mit „Schere“? (✂️ & 🖖)

Mit der eigentlichen Schere hat der Ausdruck nicht viel zu tun. Stattdessen ist es als Sinnbild zu verstehen. Das kann es bedeuten:

Jemand hat einen Vorteil , zum Beispiel in Online-Spielen. Durch bessere Eigenschaften, Können, eine Strategie oder Items im Spiel „schneidet“ man besser ab als andere.

, zum Beispiel in Online-Spielen. Durch bessere Eigenschaften, Können, eine Strategie oder Items im Spiel „schneidet“ man besser ab als andere. Man gesteht sich ein, dass man einen Fehler gemacht hat.

Man nimmt eine Schuld auf sich . Falls zum Beispiel gefragt wird, wer etwas angestellt hat, „hebt man die Schere“, um sich dazu zu bekennen und es zuzugeben. Die „Schere“ steht dann sinnbildlich für die Hand, die man entschuldigend in die Luft hebt.

. Falls zum Beispiel gefragt wird, wer etwas angestellt hat, „hebt man die Schere“, um sich dazu zu bekennen und es zuzugeben. Die „Schere“ steht dann sinnbildlich für die Hand, die man entschuldigend in die Luft hebt. „Schere geben“ kann auch so viel wie „sich melden“ bedeuten. Anstelle der Hand hebt man also sprichwörtlich das Schneidewerkzeug.

Am gängigsten ist die Erklärung, dass man die „Schere hebt“, um eine Schuld einzuräumen. Wenn ihr also die Schere als Antwort auf eine Frage seht, gibt der- oder diejenige zu, etwas getan zu haben. In dieser Form wurde der Begriff auch als Top-10-Kandidat zur Wahl des Jugendworts 2025 aufgenommen. Der Langenscheidt-Verlag definiert den Begriff so:

„Schere“ ist der digitale Handschlag für: Mein Fehler, Bruder. Kommt aus der Gaming-Szene – wenn du Mist baust, aber Ehre beweist. Du hebst metaphorisch die Schere – so wie man beim Foul im Fußball die Hand hebt – und zeigst: Du stehst zu deinem Fehler. Ehrenmove.

Anzeige

„Schere heben“: Was meint man damit?

Der Begriff taucht vor allem im Streaming-Bereich bei Twitch auf, zum Beispiel bei Papaplatte (wie unter anderem auch „Zwambo“). Es hat aber auch den Weg in die allgemeine Jugendsprache geschafft. Der Ausdruck wurde immer wieder als einer der Kandidaten für die Wahl zum Jugendwort des Jahres 2024 genannt, 2025 wurde er dann auch zu den Top-10 aufgenommen. Andere mögliche Vertreter sind unter anderem „Aura“, „Talahon“, „Delulu“ oder der Spruch „Nein Pascal, ich denke nicht“.

Einige Beispiele für Beiträge, in denen jemand „die Schere hebt“, könnt ihr hier nachlesen:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.