Schildkröte im Auto-Display? Warum ihr sofort handeln müsst

Moderne Autos haben jede Menge Warnleuchten, die es in älteren Modellen gar nicht gibt. Was bedeutet es, wenn eine Schildkröte im Display erscheint?

Was bedeutet die Schildkröte?

Mit einer Schildkröte bringt man langsame Bewegungen und ein ruhiges Tempo in Zusammenhang. Wenn ihr also spontan davon ausgeht, dass eine Schildkröte im Auto-Display auf eine verlangsamte Fahrt hinweist, seid ihr auf dem richtigen Weg.

Das Symbol der Schildkröte werdet ihr in eurem Auto nur dann entdecken, wenn ihr ein E-Auto fahrt. Es ist die Kontrollleuchte für die Leistung, die in eurem Auto noch zur Verfügung steht. Leuchtet dieses Symbol gelb oder rot, bedeutet das, dass die Leistung eures Elektroantriebs eingeschränkt ist, wie auch der ADAC informiert. Wahrscheinlich ist der Akku fast leer.

Volkswagen gibt an, dass in einem solchen Fall die Fahrleistung eingeschränkt sei. Beim ID.3 würde das auch die Klimafunktionen beeinflussen. Je nach Fahrzeugmodell solltet ihr jedoch einen Blick in die Bedienungsanleitung werfen, da sich die Beschreibung der Zeichen ändern könne.

Was ist jetzt zu tun?

Die Schildkröte im Display zeigt an, dass sich euer Elektroantrieb im Notlauf befindet oder kurz vor dem Abschalten steht. Ihr könnt nur noch für kurze Zeit mit geringer Geschwindigkeit fahren. Damit ist es zwar nicht mehr möglich, schnell oder weit zu fahren, aber ihr könnt euch immerhin „langsam wie eine Schildkröte“ zu einem sicheren Platz bewegen.

Sucht euch eine sichere Möglichkeit zum Anhalten. Vermeidet es unbedingt, auf Kreuzungen oder über Bahnübergänge zu fahren. Wenn euer E-Auto ausgerechnet dort stehenbleibt, kann das böse Folgen haben.

So weit kommt ihr noch, wenn die Schildkröte erscheint

Die Reichweite im Schildkrötenmodus ist sehr unterschiedlich und hängt vom Hersteller ab. Manche Elektroautos schaffen im Notlauf nur noch ein paar hundert Meter, mit anderen sind sogar einige Kilometer drin.

Warnleuchten im Auto geben wichtige Warnhinweise und sollten unbedingt ernst genommen werden, um Schäden zu vermeiden. Während die Bedeutungen vieler Kontrollleuchten bekannt sind, gibt es auch einige, die nur in E-Autos vorkommen. Dazu gehört auch das Symbol der Schildkröte.