Schlaglöcher melden: So handelt ihr im Ernstfall richtig

Ein Schlagloch birgt Risiken im Straßenverkehr. Habt ihr eins entdeckt oder seid reingefahren, solltet ihr es melden. Wir verraten, wie es geht.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Wie handelt man bei einem Schlagloch richtig?

Schlaglöcher sind gefährliche Hohlräume im Asphalt, die besonders während der Wintermonate entstehen. Wasser dringt in Risse der Fahrbahn ein und dehnt sich durch Frost aus. Sobald das Wasser wieder taut, bildet sich ein gefährlicher Hohlraum, der dem Gewicht eures Fahrzeugs nicht standhalten kann.

Anzeige

Es werden seitens der Kommunen regelmäßige Straßenchecks durchgeführt, um Schlaglöcher frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Manchmal reichen die Kontrolle aber nicht und dann seid ihr gefragt.

Wenn ihr ein Schlagloch seht oder sogar reingefahren seid, könnt ihr Kontakt zur verantwortlichen Behörde der jeweiligen Stadt aufnehmen. Es wird dann umgehend repariert oder zumindest mit einem Warnschild versehen. Natürlich könnt und sollt ihr auch andere Straßenschäden melden, um den Verkehr sicherer zu gestalten.

Erfahrt im nachfolgenden Video, wie euch die elektronische Parkscheibe jede Menge Stress erspart.

Anzeige

So meldet ihr Schlaglöcher über den ADAC

Der ADAC bietet euch mit der App „Läuft's?!“ eine Möglichkeit, Straßenschäden wie Schlaglöcher direkt zu melden. Da die Meldesysteme der Kommunen oft gut versteckt sind, ist die App als Allrounder praktisch. Ihr könnt sie für jede Stadt nutzen, auch wenn ihr mit dem Auto mal weiter von zu Hause weg seid.

Verfügbar ist der Mängelmelder der ADAC-App zurzeit in den Bundesländern Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, Bayern, Thüringen, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig Holstein.

ADAC-App für Android

ADAC-App für Apple

Um den Mangel zu melden, ladet ihr euch im ersten Schritt die App runter, falls noch nicht geschehen. Anschließend tippt ihr auf den Reiter „Neue Meldung“

Anzeige

Im nächsten Schritt zeigt euch die App einen Kartenausschnitt. Hier müsst ihr bestätigen, ob ihr euch an der ermittelten Position befindet. Falls nicht, könnt ihr die Adresse manuell suchen.

Im dritten Schritt könnt ihr ein Foto des Schadens hochladen, der Schritt ist allerdings optional. Die App weist euch darauf hin, dass ihr ohne Foto eine genaue Beschreibung des Schadens vornehmen müsst.

ADAC-App warnt vor fehlendem Foto (© Screenshot GIGA)

Ihr wählt nun die Rubrik „Schlaglöcher“, gebt eure Informationen an und bestätigt die Meldung. Vor dem Absenden müsst ihr eure E-Mail-Adresse angeben.

Hier wählt ihr Schlaglöcher aus (© Screenshot GIGA)

Die Profis vom ADAC kümmern sich um eure Meldung und legen sie automatisch der zuständigen Behörde vor. Ihr könnt per App weiter Einsicht nehmen, ob euer Mangel bereits behoben wurde. Über die Karte seht ihr auch, ob in anderen Regionen Schlaglöcher gemeldet wurden.

Anzeige

So meldet ihr Schlaglöcher online

Wollt ihr euch keine App herunterladen, könnt ihr Schlaglöcher über die Website mängelmelder.de einfach online melden.

Ihr wählt auf der Startseite mängelmelder.de die Rubrik „neue Meldung“ und wählt dann Straßenschäden aus. Nun werdet ihr Schritt für Schritt durch den Meldeprozess geführt. Eure Meldung landet bei der für euch zuständigen Kommune und wird schnellstmöglich bearbeitet.

Der Mängelmelder ist bundesweit verfügbar (© Screenshot GIGA)

Anzeige

So meldet ihr Schlaglöcher per Telefon

Ob ihr ein Schlagloch auch telefonisch melden könnt, hängt von eurer Kommune ab. Es gibt keine allgemein gültige Rufnummer, sondern lediglich Hotlines einzelner Kommunen.

Wisst ihr nicht, wer für euch zuständig ist, steht die Behördennummer 115 bundesweit zur Verfügung. Hier bekommt ihr Auskunft zu Verwaltungsfragen und könnt herausfinden, an welche Behörde ihr euch wenden müsst.

Die Hotline ist von Montag bis Freitag zwischen 08:00 und 18:00 Uhr erreichbar.

Solltet ihr ein gefährliches Schlagloch mit hohem Unfallpotenzial feststellen, kontaktiert die Polizei unter der Rufnummer 110. Typische Gefahrensituationen sind schlecht erkennbare und/oder sehr tiefe Schlaglöcher, die für Autofahrer gefährlich werden können.

Auch wenn euer Fahrzeug durch den Fahrbahnschaden zu Schaden kam, ist die Polizei der richtige Ansprechpartner. Selbst wenn ihr Glück hattet und das Schlagloch rechtzeitig entdeckt habt, helft ihr mit eurer Meldung anderen Verkehrsteilnehmern.

Die Meldung über die ADAC-App oder die bundesweite Melde-Website ist schnell erledigt und ihr habt einen entscheidenden Teil zur Sicherheit im Straßenverkehr beigetragen. Gerade im Winter ist vorausschauendes und hilfsbereites Fahren wichtig.