Schlappe für Fußball-Fans: Ohne Visa-Kreditkarte sieht es schlecht aus

Eine Visa-Kreditkarte ist für echte Fußball-Fans gerade Gold wert.

Ohne Kreditkarte von Visa stehen eure Chancen nicht gerade gut, ein Ticket für die Spiele der kommenden WM 2026 zu ergattern. Denn der Zahlungsanbieter hat sich die Exklusivrechte für die erste Charge regulärer Stadionkarten gesichert. Wer die Spiele in den USA, Mexiko und Kanada live sehen will, kann sich glücklich schätzen, wenn bereits eine Visa-Kreditkarte im Portemonnaie steckt.

Visa macht die Schotten dicht: Fußball-Fans müssen zittern

Der Startschuss für die regulären Tickets fällt am 10. September (Quelle: Tagesspiegel). Dann können alle Visa-Karteninhaber ihr Glück versuchen. Denn ist zwar die Beschränkung auf Visa neu, bleibt es trotzdem beim bekannten Losverfahren. Die Chance, sich ein Ticket für die WM-Spiele kaufen zu können, wird verlost. Wer den Zuschlag erhält, muss dann bis zu einer noch nicht näher bekannten Frist im Oktober zahlen – per Kreditkarte von Visa.

Wann der Ticketkauf auch mit anderen Zahlungsmitteln angeboten wird und wann der nächste Lostopf geöffnet wird, hat die FIFA bisher nicht verraten – ebenso wenig wie die Preise für die regulären Eintrittskarten. Im September soll es dazu neue Informationen geben – gut möglich, dass dann schon die Visa-Kunden ihre Chance genutzt haben.

Bisher wurden nur VIP-Pakete angeboten. Sie gingen für umgerechnet rund 1.200 Euro über den virtuellen Ladentisch.

Zum Fußball in die USA wird kein Schnäppchen

Es ist wahrscheinlich, dass es feste Ticketpreise für die WM 2026 ohnehin nicht geben wird. Vorigen Berichten zufolge könnten die Preise dynamisch je nach Nachfrage gestaltet werden, was in den USA bereits üblich ist. Für beliebte Veranstaltungen und Sportereignisse kann dieses Vorgehen die Ticketpreise ordentlich in die Höhe treiben.

Überraschung, die FIFA macht Kasse! Exklusiver Ticketkauf nur mit Visa-Kreditkarte: Der Schritt dürfte sich für den Zahlungsanbieter, der offizieller Sponsor der WM 2026 ist, lohnen. Wer jetzt noch kein Visa-Kunde ist, aber dringend ein Ticket haben will, hat schließlich noch Zeit, sich eine Kreditkarte zuzulegen. Aber nicht nur Visa kassiert ab. Die FIFA kann bei den heftigen Ticketpreisen auch nicht über mangelnde Einnahmen klagen. Dazu kommen die dynamischen Preise, um die Kosten in noch wahnwitzigere Höhen zu treiben. Ich wäre fast schockiert, wenn die FIFA nicht ohnehin dafür bekannt wäre, dass es beim Fußball um nichts anderes geht, als die ganz große Kohle. Rund 11 Milliarden US-Dollar Profit rechnete man sich bei der Vergabe an die USA, Mexiko und Kanada aus (Quelle: Deutsche Welle). Übrigens, falls ihr euch fragt, wer maßgeblich und wie gewohnt mit fragwürdigen Mitteln dafür gesorgt hat, dass die WM 2026 zu großen Teilen in den USA ausgetragen wird: natürlich Donald Trump in seiner ersten Amtszeit. In seiner zweiten Runde kann er die Ernte seiner zweifelhaften Mühen jetzt einstreichen – schöne, heile Fußball-Welt. Felix Gräber

