Schlappe für Pixel-Nutzer: Google kriegt’s nicht pünktlich hin

Wer auf Googles neue Hardware wartet, braucht Geduld.

Laut einem Bericht verzögert sich die Markteinführung mehrerer neuer Google-Geräte. Demnach sollen das Pixel 10 Pro Fold, die Pixel Watch 4 und die Pixel Buds 2a nicht wie geplant Ende August erscheinen, sondern erst einige Wochen später in den Handel kommen.

Googles neue Hardware: Launch bleibt – Auslieferung verzögert sich

Potenzielle Käufer fiebern dem „Made by Google“-Event am 20. August 2025 entgegen. Dort präsentiert der Konzern offiziell das neue Falt-Flaggschiff Pixel 10 Pro Fold, die vierte Pixel Watch, die in fünf Farben erhältlich sein wird, und die Pixel Buds 2a. Während die regulären Pixel-10-Modelle voraussichtlich ab dem 28. August 2025 erhältlich sind, heißt es bei den drei genannten Geräten: bitte warten.

Laut Bericht verschiebt sich ihre Verfügbarkeit um rund sechs Wochen. Als neuer Auslieferungstermin soll der 9. Oktober 2025 dienen. Einen offiziellen Grund nennt Google bislang nicht, doch in der Gerüchteküche ist von Lieferschwierigkeiten die Rede (Quelle: WinFuture).

Verzögerungen bei Google: Mögliche Gründe

Es gibt mehrere Erklärungsansätze. Möglich wären etwa neue Hardware-Designs: Das Pixel 10 Pro Fold soll ein überarbeitetes Scharnier, ein verbessertes Display, erstmals IP68-Schutz und kabelloses Laden nach Qi2-Standard bieten, was es zu einem der spannendsten Foldables des Jahres machen könnte. Das Geheimnis um das Aussehen wurde inzwischen gelüftet.

Die Pixel Watch 4 könnte durch ein neues Ladesystem und interne Hardware-Anpassungen mehr Entwicklungszeit benötigen. Auch bei den Pixel Buds 2a sind die Gründe unklar, doch wie immer heißt es: Alle Gerüchte sind jedoch mit Vorsicht zu genießen.

Wer gleich zum Marktstart zugreifen will, muss sich voraussichtlich bis Anfang Oktober gedulden, Vorbestellungen dürften aber direkt nach dem Event möglich sein. Die Haupt-Pixel-Modelle bleiben bisher hingegen planmäßig im Zeitplan und könnten daher wie gewohnt erscheinen.