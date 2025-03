Schlechte Nachrichten für alle, die auf ein günstiges Falt-Handy von Samsung warten

Samsung soll in den kommenden Monaten mit dem Galaxy Flip FE ein günstiges Falt-Smartphone vorstellen. Während das bisher in der Gerüchteküche als sehr sicher galt, soll sich das Blatt nun gewendet haben. Schuld an der Misere soll ausgerechnet der eigene Exynos-Chip haben.

Samsung Galaxy Z Flip FE soll sich verzögern

Die ursprünglich für 2024 geplante Massenproduktion des Exynos 2500 für die Galaxy-S25-Smartphones musste Samsung bereits absagen. Wie die koreanische Wirtschaftszeitung „The Bell“ berichtet, sind die Probleme in Samsungs Chip-Abteilungen LSI und Foundry so gravierend, dass der gesamte Produktionsplan auf der Kippe steht. Der Exynos 2500 sollte eigentlich als Herzstück des Galaxy Z Flip FE dienen – dem brandneuen und günstigeren Ableger der erfolgreichen Flip-Serie.

Die Verzögerungen beim Exynos 2500 zwingen Samsung wohl zu weitreichenden Anpassungen. Statt wie geplant gleichzeitig mit dem Premium-Modell Galaxy Z Flip 7 auf den Markt zu kommen, könnte sich die Einführung des günstigeren Galaxy Z Flip FE nun um mehrere Monate nach hinten verschieben. Auch für das Flaggschiff-Modell muss Samsung möglicherweise umdisponieren und auf Qualcomm-Chips zurückgreifen.

Samsung Exynos 2600 schon in Entwicklung

Dabei hatte Samsung große Pläne mit dem Exynos 2500: Der im 3-Nm-Verfahren gefertigte Chip sollte mit einer 10-Kern-Architektur und AMDs RDNA-GPU neue Maßstäbe setzen. Ein einzelner Cortex X-5 CPU-Kern sollte Taktraten von bis zu 3,3 GHz erreichen. Parallel treibt Samsung die Entwicklung des Nachfolgers Exynos 2600 mit Hochdruck voran – dieser soll in der Galaxy-S26-Serie zum Einsatz kommen. Ob das klappt, steht in den Sternen.

Für Samsung-Fans wäre ein Wechsel vom Exynos 2500 zum Snapdragon 8 Elite beim Galaxy Z Flip 7 dabei sicher das kleinste Problem. Der Qualcomm-Chip leistet in den Galaxy-S25-Smartphones (Test) hervorragende Arbeit. Nur das Galaxy Z Flip FE wird ein Problem, da dort viel mehr auf die Kosten geschaut werden muss.

Im Video zeigen wir euch die Galaxy-S25-Smartphones mit Exynos-Chip:

