Schlechte Nachrichten für alle, die diesen Winter mit Gas und Öl heizen

Wenn ihr dachtet, die Heizkostenkrise sei vorbei, kommt jetzt die eiskalte Überraschung.

Die Heizkosten in Deutschland ziehen auch 2025 deutlich an – und das trifft vor allem Haushalte mit Gas- oder Ölheizung. Laut dem neuen Heizspiegel der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft co2online steigen die Ausgaben für eine durchschnittliche 70-Quadratmeter-Wohnung mit Gasheizung um 15 Prozent auf rund 1.180 Euro. Für Öl liegt der Anstieg bei drei Prozent, was 1.055 Euro bedeutet. Auch Fernwärme wird teurer, wenn auch moderater: plus zwei Prozent auf 1.245 Euro.

Heizen wird immer teurer

Besonders stark trifft es Menschen, die auf Holzpellets setzen: Hier schnellen die Kosten um 20 Prozent auf 740 Euro hoch. Wärmepumpen verteuern sich zwar ebenfalls, allerdings nur leicht um fünf Prozent auf 715 Euro – und gelten damit als vergleichsweise günstige Heizform.

Als Gründe nennen die Experten vor allem höhere Energiepreise sowie den kalten Winterbeginn. Doch die Entwicklung ist kein kurzfristiges Phänomen. Laut Prognose könnten sich die Heizkosten für Gas und Öl in den kommenden 20 Jahren verdreifachen. Treiber sind der steigende CO₂-Preis, sinkende Kundenzahlen und dadurch steigende Netzgebühren. Auch bei Fernwärme und Holzpellets wird mit einer Verdoppelung der Kosten gerechnet. Wärmepumpen dagegen profitieren langfristig von sinkenden Strompreisen aus erneuerbaren Energien und werden dadurch immer attraktiver.

So könnt ihr eure Heizkosten reduzieren

Wer jetzt schon sparen will, kann das mit einfachen Mitteln tun. Neun von zehn Haushalten lassen laut co2online noch immer Sparpotenziale ungenutzt. Schon das richtige Einstellen der Raumtemperatur, Stoßlüften bei heruntergedrehter Heizung oder weniger Warmwasser können bis zu zehn Prozent Energie einsparen. Das macht sich auf der Jahresrechnung, besonders bei Familien mit hohem Verbrauch, deutlich bemerkbar.

Noch wirksamer sind Investitionen in die Technik: ein hydraulischer Abgleich, der Austausch alter Pumpen oder eine Dämmung der Heizungsrohre senken die Kosten nachhaltig. Am größten ist der Effekt allerdings bei größeren Sanierungen – etwa beim Fenstertausch, der Dämmung der Gebäudehülle oder beim Umstieg auf Heizsysteme, die auf erneuerbare Energien setzen.

Politisch bleibt das Thema ebenfalls heiß. Die neue Bundesregierung hat angekündigt, das umstrittene Heizungsgesetz von Robert Habeck abzuschaffen und durch ein laut eigenen Aussagen technologieoffeneres Gesetz zu ersetzen. Währenddessen probieren Kommunen innovative Ansätze: In Bremen soll etwa Wärme aus Weserwasser ein ganzes Wohngebiet versorgen. Solche Projekte zeigen, wie dringend die Wärmewende ist – und wie teuer es für alle bleibt, die weiter auf fossile Energien setzen (Quelle: ZDFheute).