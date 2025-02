Schlechte Nachrichten für alle, die ein Galaxy-S24-Handy von Samsung nutzen

Samsung hat mit den Galaxy-S25-Smartphones eine neue Software-Version veröffentlicht, die auch auf älteren Modellen landen soll. Eigentlich haben viele damit gerechnet, dass das recht zeitnah passiert, doch Samsung gibt nur ganz grob einen Zeitrahmen an. Jetzt gibt es schlechte Nachrichten, denn nicht einmal die Tests sind abgeschlossen.

Samsung lässt Smartphone-Besitzer warten

Während viele Smartphone-Hersteller Android 15 bereits seit Monaten verteilen, hat sich Samsung dieses Mal dazu entschlossen, die Präsentation der Galaxy-S25-Smartphones abzuwarten und erst danach ältere Modelle zu versorgen. Irgendwann im 1. Quartal 2025 soll das passieren. Jetzt wurde bekannt, dass Samsung zuvor noch eine 4. Beta-Version für die Galaxy-S24-Smartphones veröffentlicht (Quelle: SamMobile).

Die Tests von Android 15 und One UI 7 für die Galaxy-S24-Smartphones sind also noch nicht einmal abgeschlossen. Meist dauert es dann noch einige Wochen, bis nach dem Start der letzten Beta die finale Version veröffentlicht wird. Mit Glück wird es also bis Ende März klappen – vorausgesetzt es tauchen keine Fehler auf. Dann könnte es sogar noch länger dauern.

Nicht nur die Besitzer der Galaxy-S24-Smartphones müssen warten, alle anderen Handys ab dem Galaxy S21 sind ebenfalls von den Verzögerungen betroffen. Bis wirklich alle noch unterstützten Modelle versorgt sind, könnten Monate vergehen. Nur die Galaxy-S25-Modelle sind sicher, denn sie kommen schon mit Android 15 und One UI 7.

Android 16 steht vor der Tür

Während sich Samsung mit Android 15 so viel Zeit lässt, gibt Google mit Android 16 ordentlich Gas. Die neue Version soll schon im zweiten Quartal 2025 erscheinen. Wie lange Samsung dann wiederum braucht, um diese neue Version auf seine Smartphones zu bringen, steht in den Sternen. Hier könnte sich ein echter Update-Stau entwickeln, zumal Samsung die monatlichen Sicherheitsupdates auch regelmäßig veröffentlichen muss.

Das erwartet euch mit Android 15:

