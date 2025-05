Schlechte Nachrichten für alle, die eine aktuelle Samsung-Smartwatch besitzen

Samsung überrascht mit einem ungewöhnlichen Schritt bei der Softwareentwicklung seiner Smartwatches. Wer sich auf das große Software-Update One UI 7 Watch gefreut hat, muss jetzt tapfer sein. Diese Version kommt nicht. Die schlechten Nachrichten werden aber etwas aufgefangen, denn es soll direkt One UI 8 Watch geben.

Samsung verändert bei Smartwatches die Update-Strategie

Ein Versionssprung von One UI 6 Watch direkt zu One UI 8 Watch würde einen Wendepunkt in Samsungs Softwareentwicklung markieren. Diese Entscheidung zielt wohl darauf ab, die Versionsnummern aller Samsung-Geräte zu vereinheitlichen. Die neue Version soll mit der kommenden Galaxy-Watch-8-Serie ihr Debüt feiern und verspricht, das Smartwatch-Erlebnis auf ein neues Level zu heben (Quelle: SamMobile).

Fraglich ist, ob die Namensänderung nur der Vereinheitlichung dient, oder Samsung das One-UI-7-Watch-Update einfach nicht rechtzeitig fertig bekommt. Genau wie schon bei Android 15 und One UI 7 für die Smartphones hängt Samsung bei den Smartwatches zurück. Die Namensänderung zu One UI 8 Watch könnte also nur ein Mittel sein, um die Verzögerungen zu verschleiern. Immerhin stehen Android 16 und One UI 8 für Smartphones schon vor der Tür.

Samsung soll bei One UI 8 Watch stark auf Künstliche Intelligenz und neues Gesundheitstracking setzen. Die Oberfläche soll zudem eine farbenfrohe Gestaltung erhalten, die sich an der Optik von Smartphones und Tablets orientiert. Besonders spannend für Traditionalisten: Die Classic-Variante der Galaxy Watch 8 soll wieder mit einer physischen, drehbaren Lünette ausgestattet sein.

Samsung könnte einen Beta-Test planen

Vor dem weltweiten Rollout plant Samsung möglicherweise ein begrenztes Beta-Programm, in dem Nutzer die neue Software auf kompatiblen Smartwatches testen können. Dieser Schritt würde dem Unternehmen wertvolles Feedback liefern und gleichzeitig die Stabilität der finalen Version sicherstellen.

Spannend wird sein, zu sehen, welche Smartwatch noch unterstützt werden. Bei der Galaxy Watch 7 und Galaxy Watch Ultra (Test) sind wir uns sicher. Bei der Galaxy Watch 4 nicht unbedingt. Sobald sich da etwas tut, werden wir euch informieren.