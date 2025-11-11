Schlechte Nachrichten für alle, die in Zukunft eine neue Heizung brauchen

Die Heizungsförderung steht vor dem Rotstift.

Wer demnächst seine alte Öl- oder Gasheizung austauschen will, muss sich womöglich auf deutlich geringere Zuschüsse einstellen. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hat in einer wirtschaftspolitischen Grundsatzrede in Berlin Einschnitte bei der Heizungsförderung angekündigt. Sie will die staatlichen Programme straffen und stärker auf jene Fälle konzentrieren, „bei denen es tatsächlich auf Förderung ankommt“. Konkret heißt das: weniger Geld vom Staat, mehr Eigenleistung durch Eigentümer.

Heizungsförderung vor Änderung

Derzeit übernimmt der Bund beim Umstieg auf eine klimafreundliche Heizung bis zu 70 Prozent der Kosten. Neben einer Grundförderung gibt es bislang einen Klima­geschwindigkeits­bonus sowie einen Einkommensbonus für Haushalte mit maximal 40.000 Euro Jahreseinkommen. Insgesamt kann der Zuschuss bis zu 21.000 Euro betragen – eine Summe, die viele Haushalte überhaupt erst in die Lage versetzt, ihre alte Anlage zu ersetzen. Doch genau hier will Reiche nun ansetzen: Die Förderung soll künftig effizienter und marktwirtschaftlicher werden.

Mit den angekündigten Kürzungen rückt auch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) erneut in den Fokus. Es schreibt vor, dass jede neue Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden soll – vorerst nur in Neubaugebieten. Der zentrale Paragraf 71 gilt als besonders umstritten, Kritiker sprechen von überbordender Bürokratie und „Kleinteiligkeit“. Reiche selbst hatte das Gesetz schon früher als „Zwang zur Wärmepumpe“ bezeichnet und will es praxisnäher gestalten.

Schwierige Aufgabe

Die Ministerin steht dabei vor einem schwierigen Spagat: Einerseits soll der CO₂-Ausstoß im Gebäudesektor sinken, andererseits explodieren die Kosten – für Staat wie Bürger. Die milliardenschweren Förderprogramme belasten den Haushalt massiv, während zugleich die Nachfrage nach neuen Heizsystemen eingebrochen ist. Viele Eigentümer warten ab, weil unklar ist, welche Technik und welche Förderung künftig gelten.

Auch in der großen Koalition herrscht Uneinigkeit. SPD-Fraktionschef Matthias Miersch plädiert für eine sozial stärker gestaffelte Förderung, um Haushalte mit geringem Einkommen zu entlasten. Reiche hingegen will den Schwerpunkt auf Effizienz und Eigenverantwortung legen. Wie der Kompromiss aussehen könnte, bleibt offen. Sicher ist nur: Wer demnächst seine Heizung erneuern will, sollte sich auf weniger Zuschüsse einstellen – und auf höhere Kosten (Quelle: WirtschaftsWoche).