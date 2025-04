Schlechte Nachrichten für alle, die sich auf das neue Samsung-Handy gefreut haben

Samsung hat zusammen mit den drei bisherigen Galaxy-S25-Smartphones auch das extrem dünne Edge-Modell gezeigt – aber noch nicht vorgestellt. Eigentlich wurde die Präsentation und Markteinführung im April erwartet. Laut neuesten Informationen wird es nicht dazu kommen. Ihr werdet viel länger warten müssen.

Samsung Galaxy S25 Edge kommt später

Samsung hätte das Galaxy S25 Edge laut letzten Gerüchten am 15. April 2025 offiziell vorstellen sollen. Nun berichten gleich mehrere Quellen, dass es nicht dazu kommt. Statt Mitte April soll das ultradünne Smartphone im Mai oder sogar erst Juni offiziell vorgestellt werden und damit auch viel später in den Verkauf gehen:

Die Informationen stammen wohl von Mobilfunkanbietern aus Südkorea, die Samsung über die Verzögerungen bei dem Marktstart informiert haben soll. Das ist wichtig, damit die Werbemaßnahmen nicht zu früh beginnen und das Galaxy S25 Edge dann gar nicht angeboten wird (Quelle: SamMobile).

Samsung soll beim Galaxy S25 Edge wohl generell kleine Brötchen backen und kein großes Event planen. Stattdessen soll das ultradünne Smartphone einfach per Pressemitteilung angekündigt und in den Verkauf gebracht werden. Gut möglich, dass die Erwartungen an das neue Smartphone nicht groß sind und Samsung zunächst einmal testen möchte, wie so ein Gerät ankommt.

Zweite Verzögerungen in Folge

Samsung hat in diesem Jahr eine echte Pechsträhne, wenn es um Markteinführungen neuer Smartphones geht. Die Verfügbarkeit des Galaxy A56, A36 und A26 wurde in letzter Sekunde von Anfang März auf Ende März verschoben. Über die Gründe dafür ist bis heute nichts bekannt. Wieso Samsung jetzt auch noch das Galaxy S25 Edge verschieben muss, ist bisher auch nicht durchgesickert.

Bleibt nur zu hoffen, dass sich Samsung mit den Verzögerungen nicht selbst schadet und dass im Nachhinein nicht noch irgendwelche Probleme mit den Smartphones auftauchen. Wir werden die Lage beobachten.

