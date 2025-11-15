Schlechte Nachrichten für alle, die sich bald ein Xiaomi-Handy kaufen wollen

Die Zeiten günstiger Xiaomi-Smartphones könnten vorbei sein – und der Grund liegt tief im Inneren jedes Geräts.

Xiaomi-Fans müssen sich warm anziehen – die beliebten Preis-Leistungs-Hits des chinesischen Herstellers könnten bald deutlich teurer werden. Grund dafür sind ausgerechnet die Bauteile, die man weder sieht noch bewusst wahrnimmt: Speicherchips. Laut Xiaomi-Präsident Lu Weibing schnellen die Kosten für DRAM und NAND derzeit so stark in die Höhe, dass neue Geräte zwangsläufig teurer werden.

Xiaomi-Handys werden teurer

Konkret trifft das schon die jüngste Redmi-K90-Serie, die Xiaomi kürzlich in China vorgestellt hat. Das Basismodell mit 12 GB RAM und 256 GB Speicher kostet 2.599 Yuan, also rund 314 Euro – etwa 100 Yuan (etwa 12 Euro) mehr als der Vorgänger K80. Auf den ersten Blick mag das nach wenig klingen, doch in einem hart umkämpften Marktsegment ist das ein deutlicher Preissprung. In Europa könnte der Aufschlag noch höher ausfallen. Laut Lu Weibing ist die Ursache klar: Die gestiegenen Einkaufspreise für Speicherchips lassen sich nicht mehr auffangen, sondern müssen an die Kunden weitergegeben werden.

Die Engpässe kommen nicht überraschend. Bereits im September hatte SanDisk eine Preissteigerung von zehn Prozent für NAND-Flash angekündigt, während Konkurrent Micron sogar vorübergehend aufhörte, neue Preisangebote abzugeben. Grund: eine Kombination aus steigender Nachfrage, knappen Kapazitäten und spekulativem Zurückhalten von Lagerbeständen. Auch Samsung meldet, dass seine nächste NAND-Generation-V9 – mit besserer Speicherdichte und niedrigeren Kosten – schon vor dem offiziellen Marktstart Anfang 2026 nahezu ausverkauft ist (Quelle: Tomshardware).

Spürbare Folgen für Xiaomi-Kunden

Für Verbraucher bedeutet das: nicht nur Xiaomi, sondern auch andere Marken wie Oppo, Vivo oder Realme könnten bald teurer werden. Vor allem Modelle der Mittelklasse, die bislang mit hohem Speicherumfang zu günstigen Preisen punkteten, geraten nun unter Druck.

Die Lage erinnert an die Halbleiterkrise von 2021, nur diesmal sind es nicht Chips, sondern Speicher, die knapp werden. Branchenanalysten sehen in der Entwicklung ein Warnsignal: Wenn die Preise weiter steigen, könnten viele Hersteller ihre Modellpolitik überdenken – etwa weniger Speicher anbieten oder höhere Einstiegspreise festsetzen. Dabei wird der Bedarf an Speicher bei den Nutzerinnen und Nutzern immer größer.