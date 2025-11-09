Schlechte Nachrichten für alle, die sich in Zukunft ein Samsung-Smartphone kaufen möchten

Nicht nur Xiaomi könnte die Preise für seine Smartphones anheben, sondern auch Samsung.

Samsung steht offenbar vor einer Entscheidung, die vielen von euch nicht gefallen dürfte. Wie die südkoreanische Wirtschaftszeitung Hankyung berichtet, erwägt der Konzern, die Preise für mehrere Galaxy-Modelle anzuheben. Besonders betroffen wären die günstigeren Reihen Galaxy A und Galaxy M – also genau jene Geräte, die für viele bisher das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bieten.

Samsung-Handys könnten teurer werden

Hintergrund sind massive Kostensteigerungen in der Speicherproduktion. Samsung, einer der größten Hersteller von DRAM-Speichern, kämpft mit einer anhaltenden Knappheit bei diesen Bauteilen. Der Grund liegt nicht bei klassischen Engpässen in der Lieferkette, sondern in einer völlig neuen Nachfragewelle: Hochleistungs-Speicherchips, sogenannte High-Bandwidth-Memory (HBM), werden derzeit in riesigen Mengen für KI-Server benötigt.

HBM ist technisch komplexer und deutlich teurer zu produzieren als herkömmlicher DRAM. Viele Hersteller, darunter auch Samsung, haben ihre Produktionskapazitäten daher auf diesen lukrativeren Markt umgestellt. Das hat eine simple, aber fatale Folge: Es bleibt weniger Raum für die Herstellung von Standardspeicher, wie er in Smartphones steckt. Schon im Mai 2025 hatte Samsung deshalb die Preise für DDR4- und DDR5-Speicher um bis zu 20 Prozent angehoben – damals noch mit dem Hinweis auf steigende Zölle und Rohstoffkosten.

Jetzt zeigt sich: Das war wohl nur der Anfang. Laut Branchenberichten soll die aktuelle DRAM-Knappheit noch mindestens zwei Jahre andauern. Auch wenn Samsung bereits in den Ausbau seiner Speicherfabriken investiert, wird es dauern, bis diese Erweiterungen Wirkung zeigen. Bis dahin dürfte die Nachfrage weiter steigen – vor allem, weil KI-Anwendungen immer mehr Rechenleistung verschlingen.

Weitere Smartphone-Serien könnten teurer werden

Selbst bei den Galaxy-S-Flaggschiffen ist ein Preisanstieg nicht ausgeschlossen. Zwar sollen die Topmodelle laut aktuellem Stand von den ersten Preiserhöhungen verschont bleiben, doch die teureren KI-Funktionen in künftigen Geräten könnten auch hier zu höheren Preisen führen.

Für euch als Käuferinnen und Käufer heißt das: Wer sich 2026 ein neues Samsung-Handy zulegen will, muss sich wohl auf einen etwas höheren Preis einstellen. Xiaomi hatte kürzlich eine ähnliche Ankündigung gemacht. Die Smartphone-Preise dürften also generell etwas steigen. Ob das wirklich passiert, erfahrt ihr frühestens mit den Galaxy-S26-Smartphones im Januar.