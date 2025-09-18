Schlechte Nachrichten für Amazon-Prime-Kunden: Für diese Nutzer wird es teurer

Bald kein Prime-Sharing mehr – besteht auch für Deutschland die Gefahr?

Ab dem 1. Oktober 2025 können Amazon-Prime-Kunden in den USA kein Prime-Sharing mehr verwenden (Quelle: CNet). Dabei handelt es sich um eine offizielle Funktion, mit der man Familie und Freunden die Versandkosten bei Amazon ersparen kann. Die Frage bleibt, wann Amazon auch in Deutschland das Prime-Sharing abstellt – das würde nach der getesteten Erhöhung des Mindestbestellwerts nämlich doppelt wehtun.

Statt Prime-Sharing kommt Prime Family

In den USA soll Prime Family das Prime-Sharing ablösen. Der Nachteil ist hier, dass Prime Family nur für Personen im selben Haushalt funktioniert (Quelle: CNet). Falls ihr Prime-Sharing also benutzt, um einem Familienmitglied außerhalb eures Hauses den Versand zu ersparen – oder wenn ihr selbst von Prime-Sharing profitiert – dann würde eben dieser Vorteil von Amazon Prime wegfallen.

Bisher wird das aber nur, wie gesagt, in den USA passieren. Es spricht allerdings kaum etwas dagegen, dass Amazon Prime Family auch hierzulande irgendwann einführen will – und das ohne Frage, um mehr Personen dazu zu bringen, ein Prime-Abonnement abzuschließen.

Prime-Registrierungen lassen in den USA nach

Die getestete Erhöhung des Mindestbestellwerts in Deutschland sowie der offizielle Wegfall von Prime Sharing in den USA dürften wohl damit zusammenhängen, dass trotz des Prime Days im Juli immer weniger US-Amerikaner Amazon Prime abonnieren (Quelle: Reuters). Ob die Maßnahmen dem entgegenwirken können oder die Leute eher dazu veranlassen, auf andere Shops überzuspringen, muss abgewartet werden.

Auf Reddit herrscht nicht nur Unklarheit über die neuen Regeln von Prime Family, sondern natürlich auch Unmut – und einige Nutzer erklären bereits jetzt, dass sie Amazon Prime nun kündigen wollen (Quelle: Reddit). Das heißt aber natürlich nicht, dass sie es letztendlich auch tun werden.