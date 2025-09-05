Schlechter geht’s nicht: Deutscher Bahnhof ist Europas Schlusslicht

Wer hier umsteigt, braucht vor allem Geduld.

Ein deutscher Bahnhof schneidet im europäischen Vergleich katastrophal ab. Er landet im neuen Ranking abgeschlagen auf dem letzten Platz, mit großem Abstand zur Konkurrenz.

Bahnhofs-Ranking: Berlin Gesundbrunnen enttäuscht

Laut dem Railway Station Index 2025 ist Berlin Gesundbrunnen der mit Abstand schlechteste Bahnhof unter den 50 meistfrequentierten Europas. Während Spitzenreiter Zürich 101 Punkte erreicht, schafft es Gesundbrunnen gerade einmal auf 47. Gründe dafür gibt es genug: Zu wenig Ausstattung, zu viele Verspätungen und eine generell schlechte Aufenthaltsqualität.

Trotz jährlich 74 Millionen Fahrgästen gibt es nur drei handgezählte Shops, bemängeln die Tester. Selbst einfache Annehmlichkeiten wie kostenloses WLAN oder eine Lounge fehlen vollständig. Wer Hilfe am Schalter braucht, ist aufgeschmissen. Ein klassisches Reisezentrum ist nicht vorhanden.

Auch in Sachen Pünktlichkeit sieht es düster aus. Im Schnitt haben 42 Prozent aller Züge mehr als fünf Minuten Verspätung (Quelle: Consumer Choice Center). Für einen Bahnhof dieser Größe in einer mitteleuropäischen Hauptstadt ist das ein desaströses Ergebnis.

Während andere Städte wie Kopenhagen oder Wroclaw mit modernen Bahnhofsgebäuden und digitalem Service punkten, wirkt Berlin Gesundbrunnen in vielerlei Hinsicht stehen geblieben.

Andere Berliner Bahnhöfe teils besser

Selbst der Bahnhof Berlin Ostkreuz, ebenfalls ziemlich weit unten im Ranking zu finden, bietet mit seinen neun Restaurants und leicht besseren Pünktlichkeitswerten ein spürbar höheres Niveau, so die Tester.

Der Berliner Hauptbahnhof kann hingegen deutlich zulegen und hat es auf Platz 4 des Rankings geschafft hat. Es geht also auch anders. Der Kontrast zwischen den beiden Berliner Bahnhöfen ist sinnbildlich für die Probleme im deutschen Bahnnetz: Es fehlt weniger am Geld, sondern eher an klaren Prioritäten.