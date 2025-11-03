Schluss mit App-Chaos: Amazon rüstet Fire TV auf

Endlich mehr Übersicht.

Amazon verteilt ein Update für Fire TV, das wichtige Bereiche der Streaming-Geräte erweitert. Nutzer können jetzt nicht nur Amazon-Inhalte auf der Merkliste oder im Weiterschauen-Bereich verwalten, sondern auch solche aus anderen Streaming-Apps.

Amazon: Neues Update erweitert Fire TV

Die Merkliste auf Fire-TV-Geräten dient wenig überraschend dazu, Serien und Filme für später zu speichern. Daran ändert auch das Update nichts. Neu ist hingegen, dass jetzt auch Inhalte anderer Streamingdienste dort auftauchen können.

Das gilt einschränkend aber nur dann, wenn sie direkt über das Fire-TV-Gerät hinzugefügt wurden. Wer unterwegs über Smartphone oder Browser den Fernsehabend plant, schaut in die Röhre. Darüber lässt sich die Merkliste weiterhin nur mit Prime-Inhalten befüllen.

Unterstützt wird die Funktion von zahlreichen Drittanbietern. Dazu gehören Apple TV, Netflix, Paramount+, Joyn, Disney+, RTL+ und Wow. Auch öffentlich-rechtliche Angebote wie die Mediatheken von ARD, Arte und ZDF sind eingebunden.

Was weiterhin fehlt, ist eine Option zur Sortierung oder Kategorisierung der Merkliste. Neu hinzugefügte Titel erscheinen stets oben. Wer viele Inhalte speichert, muss sich durch eine lange Liste scrollen. Das kann schnell etwas unübersichtlich werden.

Weiterschauen-Funktion bleibt eingeschränkt

Anders sieht es beim Weiterschauen-Bereich aus: Hier zeigt Fire TV begonnene Inhalte ebenfalls zentral an, allerdings mit deutlich weniger Partnern. Derzeit werden laut Amazon nur Arte, Disney+ und Apple TV unterstützt. Andere Anbieter müssen offenbar erst noch nachziehen (Quelle: golem.de).

Beide Neuerungen stehen nur auf Geräten mit Fire OS 6 und späteren Versionen zur Verfügung. Das Update ist laut Amazon bereits großflächig verteilt. Wer ein kompatibles Gerät nutzt, sollte die neuen Funktionen also bereits nutzen können.