Schluss mit AVM: Fritzbox-Hersteller wagt radikalen Neuanfang

Der bekannte Fritzbox-Hersteller erhält einen neuen Namen.

Der Berliner Router-Hersteller AVM heißt künftig FRITZ! GmbH. Zwar verschwindet damit ein traditionsreicher Name, doch an den bekannten Produkten wie der Fritzbox ändert sich vorerst nichts.

FRITZ!: Neuer Name für Fritzbox-Hersteller

Aus der AVM Computersysteme Vertriebs GmbH wird nun die FRITZ! GmbH. Das Unternehmen begründet diesen Schritt mit der hohen Markenbekanntheit von Fritz, die sich seit Jahren durch das gesamte Produktsortiment zieht, von der Fritzbox über Repeater bis hin zu Smart-Home-Komponenten. Laut einer Mitteilung an Partner soll der neue Auftritt für mehr Klarheit und Wiedererkennbarkeit sorgen.

Die Umbenennung kommt nicht völlig überraschend: Bereits vor einigen Wochen erfolgte die Umstellung der Website von avm.de auf fritz.com, was auch als Hinweis auf eine stärkere internationale Ausrichtung gewertet werden kann.

Die strategische Neuausrichtung fällt zudem in eine Zeit, in der die langjährige Geschäftsführung an ein neues Management übergeben wurde. Begleitet wird dieser Wechsel vom Einstieg eines europäischen Family Offices, das künftig als Investor im Hintergrund agiert.

Fritzbox: Die Router gibt es weiterhin

Trotz der Namensänderung ändert sich zunächst nichts. Weder die Produktlinie noch die technologische Ausrichtung werden angepasst, heißt es. Die Fritzbox und andere Geräte bleiben demnach unverändert im Sortiment. Laut offizieller Mitteilung soll sich für Kunden und Partner nichts ändern. Es gehe vielmehr um die Marke als um die Struktur.

Das Unternehmen mit Sitz in Berlin-Moabit beschäftigt rund 900 Menschen und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von etwa 630 Millionen Euro (Quelle: FRITZ!). In Deutschland gehört die Fritzbox zu den meistverkauften Routern und die Marke ist auch europaweit etabliert.