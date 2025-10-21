Schluss mit Kabelchaos: Amazon verkauft USB-C-Hub zum Tiefpreis

Bei Amazon ist aktuell ein USB-C-Hub des Herstellers Ugreen zum stark reduzierten Preis erhältlich, der den zentralen Anschluss mehrerer Geräte ermöglicht und so Schluss mit Kabelchaos macht. Wir haben die Details des Angebots für euch.
Das Verwenden mehrerer kabelgebundener Peripherie-Geräte an einem Rechner führt schnell zu Kabelchaos, zudem sind oft nicht genügend Anschlüsse an Notebook oder PC vorhanden. Diese Probleme lassen sich hervorragend mit einer zentralen Anschlussstation wie dem Ugreen Revodok USB-C-Hub lösen, den ihr bei Amazon aktuell für nur 13,28 Euro statt 21,99 Euro UVP bekommt (Angebot bei Amazon ansehen).
Was leistet der USB-C-Hub von Ugreen?
- Zuverlässige Funktionalität
- Hochwertige Verarbeitung
- Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Keine sehr kompakte Bauweise
Der Ugreen-Revodok-Hub wird selbst per USB-C angeschlossen und bietet für den zentralen Anschluss eurer Geräte zwei USB-C-Anschlüsse (einmal USB-C-3.0 und einmal USB-C-100-Watt-PD), zwei USB-A-3.0-Anschlüsse, einen HDMI- 4K@30Hz-Anschluss sowie einen SD/TF Kartenslot.
Der USB-C-100-Watt-PD-Anschluss des Hubs ist für das Schnellaufladen leistungshungriger Geräte wie Laptops geeignet und lädt beispielsweise ein MacBook Pro 13 in nur 1,5 Stunden vollständig auf. Sämtliche USB-C und USB-A-Anschlüsse unterstützen eine Datenübertragungsrate von 5 Gbps. Zu beachten ist, dass der USB-Datenanschluss keine Videoausgabe und kein Aufladen unterstützt, der USB-C-Power-Delivery(PD)-Anschluss dient nur zum Aufladen.
Für wen lohnt sich der USB-C-Hub von Ugreen?
Der USB-C-Hub von Ugreen lohnt sich für alle, die viele Geräte beispielsweise an einen Laptop anschließen möchten, dessen Anschlüsse nicht ausreichen, und Kabelsalat vermeiden möchten. Auch die bisherigen Käufer bei Amazon äußern sich positiv über das Produkt und vergaben im Schnitt 4,6 von 5 Sternen bei mehr als 7.000 Bewertungen.
Die Rezensenten werteten dabei sowohl die Funktionalität und Verarbeitung, als auch die Optik des USB-C-Hubs als positiv. Manche Rezensenten bemängeln allerdings, dass das Gerät keine allzu kompakten Abmessungen aufweist.
So finden wir die besten Schnäppchen
Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.