Schluss mit Kabelchaos: Amazon verkauft USB-C-Hub zum Tiefpreis

Bei Amazon ist aktuell ein USB-C-Hub des Herstellers Ugreen zum stark reduzierten Preis erhältlich, der den zentralen Anschluss mehrerer Geräte ermöglicht und so Schluss mit Kabelchaos macht. Wir haben die Details des Angebots für euch.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Das Verwenden mehrerer kabelgebundener Peripherie-Geräte an einem Rechner führt schnell zu Kabelchaos, zudem sind oft nicht genügend Anschlüsse an Notebook oder PC vorhanden. Diese Probleme lassen sich hervorragend mit einer zentralen Anschlussstation wie dem Ugreen Revodok USB-C-Hub lösen, den ihr bei Amazon aktuell für nur 13,28 Euro statt 21,99 Euro UVP bekommt (Angebot bei Amazon ansehen).

Ugreen Revodok USB-C-Hub Statt 21,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.10.2025 20:56 Uhr

Anzeige

Was leistet der USB-C-Hub von Ugreen?

Zuverlässige Funktionalität

Hochwertige Verarbeitung

Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Keine sehr kompakte Bauweise

Der Ugreen-Revodok-Hub wird selbst per USB-C angeschlossen und bietet für den zentralen Anschluss eurer Geräte zwei USB-C-Anschlüsse (einmal USB-C-3.0 und einmal USB-C-100-Watt-PD), zwei USB-A-3.0-Anschlüsse, einen HDMI- 4K@30Hz-Anschluss sowie einen SD/TF Kartenslot.

Der USB-C-100-Watt-PD-Anschluss des Hubs ist für das Schnellaufladen leistungshungriger Geräte wie Laptops geeignet und lädt beispielsweise ein MacBook Pro 13 in nur 1,5 Stunden vollständig auf. Sämtliche USB-C und USB-A-Anschlüsse unterstützen eine Datenübertragungsrate von 5 Gbps. Zu beachten ist, dass der USB-Datenanschluss keine Videoausgabe und kein Aufladen unterstützt, der USB-C-Power-Delivery(PD)-Anschluss dient nur zum Aufladen.

Ugreen Revodok USB-C-Hub jetzt ab 13,28 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.10.2025 20:56 Uhr

Anzeige

Für wen lohnt sich der USB-C-Hub von Ugreen?

Der USB-C-Hub von Ugreen lohnt sich für alle, die viele Geräte beispielsweise an einen Laptop anschließen möchten, dessen Anschlüsse nicht ausreichen, und Kabelsalat vermeiden möchten. Auch die bisherigen Käufer bei Amazon äußern sich positiv über das Produkt und vergaben im Schnitt 4,6 von 5 Sternen bei mehr als 7.000 Bewertungen.

Die Rezensenten werteten dabei sowohl die Funktionalität und Verarbeitung, als auch die Optik des USB-C-Hubs als positiv. Manche Rezensenten bemängeln allerdings, dass das Gerät keine allzu kompakten Abmessungen aufweist.

So finden wir die besten Schnäppchen