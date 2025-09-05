Schluss mit Kabelsalat: Amazon verkauft USB-C-Hub zum Sparpreis

Bei Amazon ist aktuell ein USB-C-Hub des Herstellers Ugreen zum stark reduzierten Preis erhältlich, der den zentralen Anschluss mehrere Geräte ermöglicht und so Schluss mit Kabelsalat macht. Wir haben die Details des Angebots für euch zusammengestellt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Wer mehrere kabelgebundene Geräte an einem Rechner verwendet, kennt das Problem des Kabelsalats. Außerdem sind häufig nicht ausreichend Anschlüsse an Laptop oder PC vorhanden. Diese Probleme lösen kann man mit einer zentralen Anschlussmöglichkeit wie dem Ugreen Revodok USB-C-Hub, der bei Amazon aktuell für nur 13,29 Euro statt 21,99 Euro UVP erhältlich ist (Angebot bei Amazon ansehen).

Ugreen Revodok USB-C-Hub Statt 21,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.09.2025 14:02 Uhr

Anzeige

Was leistet der USB-C-Hub von Ugreen?

Zuverlässige Funktionalität

Hochwertige Verarbeitung

Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Keine sehr kompakte Bauweise

Der Ugreen-Revodok-Hub wird selbst per USB-C angeschlossen und bietet für den zentralen Anschluss eurer Geräte zwei USB-C-Anschlüsse (einmal USB-C-3.0 und einmal USB-C-100-Watt-PD), zwei USB-A-3.0-Anschlüsse, einen HDMI- 4K@30Hz-Anschluss sowie einen SD/TF Kartenslot.

Der USB-C-100-Watt-PD-Anschluss des Hubs ist für das Schnellaufladen leistungshungriger Geräte wie Laptops geeignet und lädt beispielsweise ein MacBook Pro 13 in nur 1,5 Stunden vollständig auf. Sämtliche USB-C und USB-A-Anschlüsse unterstützen eine Datenübertragungsrate von 5 Gbps. Zu beachten ist, dass der USB-Datenanschluss keine Videoausgabe und kein Aufladen unterstützt, der USB-C-Power-Delivery(PD)-Anschluss dient nur zum Aufladen.

Für wen lohnt sich der USB-C-Hub von Ugreen?

Der USB-C-Hub von Ugreen lohnt sich für alle, die viele Geräte beispielsweise an einem Laptop anschließen möchten, dessen Anschlüsse nicht ausreichen, und Kabelsalat vermeiden möchten. Auch die bisherigen Käufer bei Amazon äußern sich positiv über das Produkt und vergaben im Schnitt 4,6 von 5 Sternen bei mehr als 6.000 Bewertungen.

Anzeige

Die Rezensenten werteten dabei sowohl die Funktionalität und Verarbeitung, als auch die Optik des USB-C-Hubs als positiv. Manche Rezensenten bemängeln allerdings, dass das Gerät keine allzu kompakten Abmessungen aufweist.

Ugreen Revodok USB-C-Hub jetzt ab 13,29 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.09.2025 10:56 Uhr

So finden wir die besten Schnäppchen

Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.