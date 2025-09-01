Schluss mit Kabelsalat: Amazon verkauft USB-C-Hub zum Tiefpreis

Bei Amazon bekommt ihr aktuell einen USB-C-Hub des Herstellers Ugreen, welcher den zentralen Anschluss mehrerer Geräte ermöglicht und so Schluss mit Kabelsalat auf dem Schreibtisch macht, zum Tiefpreis. Wir haben die Details des Angebots für euch.

Jeder, der mehrere kabelgebundene Geräte an einem Rechner benutzt, kennt das Problem des Kabelsalats, außerdem sind oft nicht genug Anschlüsse für alle Geräte am Laptop oder PC vorhanden. Diesen Problemen Abhilfe schaffen kann man durch eine zentrale Anschlussmöglichkeit wie den Ugreen Revodok USB-C-Hub, welchen ihr bei Amazon aktuell für günstige 13,29 Euro statt 21,99 Euro UVP bekommt (Angebot bei Amazon ansehen).

Was leistet der USB-C-Hub von Ugreen?

Zuverlässige Funktionalität

Hochwertige Verarbeitung

Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Keine sehr kompakte Bauweise

Der Ugreen-Revodok-Hub wird selbst per USB-C angeschlossen und bietet für den zentralen Anschluss eurer Geräte zwei USB-C-Anschlüsse (einmal USB-C-3.0 und einmal USB-C-100-Watt-PD), zweimal USB-A-3.0, einmal HDMI 4K@30Hz sowie einen SD/TF Kartenslot.

Der USB-C-100-Watt-PD-Anschluss des Hubs ist für das Schnellaufladen leistungshungriger Geräte wie Laptops geeignet und lädt beispielsweise ein MacBook Pro 13 in nur 1,5 Stunden vollständig auf. Sämtliche USB-C und USB-A-Anschlüsse unterstützen eine Datenübertragungsrate von 5 Gbps. Zu beachten ist, dass der USB-Datenanschluss keine Videoausgabe und kein Aufladen unterstützt, und der USB-C-Power-Delivery(PD)-Anschluss dient nur zum Aufladen.

Für wen lohnt sich der USB-C-Hub von Ugreen?

Der Revodok-Hub von Ugreen lohnt sich für alle, die viele Geräte beispielsweise an einem Laptop anschließen möchten, dessen Anschlüsse nicht ausreichen, und Kabelsalat vermeiden möchten. Auch die bisherigen Käufer bei Amazon äußern sich positiv über das Produkt und vergaben im Schnitt 4,6 von 5 Sternen bei mehr als 6.000 Bewertungen.

Die Rezensenten werteten dabei sowohl die Funktionalität und Verarbeitung, als auch die Optik des USB-C-Hubs als positiv. Manche Rezensenten bemängeln allerdings, dass das Gerät keine allzu kompakten Abmessungen aufweist.

