Schmerzen adé: Dieser ergonomische Bürostuhl ist eine Wohltat für euren Rücken – und jetzt 390 € günstiger!

Für jeden, der gerade auf der Suche nach einem ergonomischen Bürostuhl für einen bequemen Sitz auch an langen Bürotagen ist ist, hält der Anbieter Sihoo ein hochwertiges Modell zum günstigen Preis bereit. Wir haben die Details für euch.

Viele Menschen verbringen heutzutage viel Zeit vor dem Computer-Bildschirm, zum Beispiel bei der täglichen Arbeit im Büro oder Home-Office. Bei einer falschen Sitzhaltung drohen jedoch Beschwerden wie Verspannungen und Rückenschmerzen, im schlimmsten Fall sogar Haltungsschäden.

Vermeiden lassen sich solche unangenehmen Folgen durch die Verwendung eines hochwertigen, ergonomischen Bürostuhls, wie dem Sihoo Doro S100, den ihr exklusiv als GIGA-Leser derzeit für nur 257,60 Euro statt 649,99 Euro bekommt (Angebot bei Sihoo ansehen). Dazu gebt ihr einfach im Warenkorb den Code "SIHOOGIGA" ein.

Das bietet der High-Tech-Bürostuhl Doro S100 von Sihoo

Der Doro S100 von Sihoo verfügt über eine in fünf Stufen höhenverstellbare, unabhängige Rückenlehne, die den ergonomischen Bürostuhl für Körpergrößen zwischen 150 cm und 190 cm geeignet macht. Durch eine optimale Anpassung an eure Körpergröße könnt ihr die Nacken- und Lendenwirbelstütze genau da positionieren, wo ihr sie für eine wirksame Entlastung von Schultern und unterem Rücken benötigt. Außerdem verfügt der Doro S100 über 4D-koordinierte Armlehnen, die in Höhe, Tiefe, Breite und Winkel einstellbar sind.

Mit einer Belastbarkeit von bis zu 136 kg ist der Bürostuhl von Sihoo für praktisch jeden Körpertyp geeignet. Außerdem verfügt der Stuhl über eine großzügige Sitzfläche inklusive Premium-elastischen Netzmaterial, die euch nicht einengt und Taubheit sowie Ermüdung vorbeugt. Die dynamische Lendenstütze des Doro S100 mit 4-Feder-System reagiert auf eure Bewegungen und sorgt automatisch für einen optimalen Gegendruck und damit für eine bequeme Lage eures Rückens.

Der Sihoo Doro S100 lässt sich bis zu 135 Grad neigen. (© Sihoo)

Jetzt den Doro S100 kaufen – für einen gesünderen Büroalltag

Weitere Vorzüge des S100 von Sihoo sind unter anderem die Möglichkeit der Positionierung eures Körpers in der besonders bequemen 135-Grad-Neigung, die adaptive Kopfstütze sowie die Wasserfall-Sitzkante, welche für eine gesunde Blutzirkulation und somit entspannte Beine sorgt. Zögert nicht länger und holt euch den Sihoo Doro S100 für bequemes und ergonomisches Sitzen während langer Bürotage – euer Rücken wird es euch danken!

