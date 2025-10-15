Schneeketten beim ADAC: Warum Leihen keine Option ist – und was ihr stattdessen tun könnt

Wer im Winter mit dem Auto in den Urlaub fährt, muss oft an Schneeketten denken, denn in manchen Regionen sind sie sogar vorgeschrieben. Ob ihr Schneeketten beim ADAC ausleihen könnt und welche Alternativen es gibt, erfahrt ihr hier.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Beim ADAC Schneeketten leihen – geht das überhaupt?

Eine Vermietung von Schneeketten bietet der ADAC nicht an. Als ADAC-Kunde habt ihr jedoch die Möglichkeit, Schneeketten mit einer Rückgabemöglichkeit zu kaufen. Solltet ihr sie nicht benutzen, könnt ihr die Schneeketten zurückgeben und den vollen Kaufpreis erstattet bekommen.

Anzeige

Ihr solltet allerdings beachten, dass ihr trotzdem eine Servicegebühr von 5 Euro pro Tag zahlt und dass sich das Zubehör in seiner Originalverpackung befinden muss.

Schneeketten kaufen: Online und in der Geschäftsstelle

Beim ADAC könnt ihr Schneeketten online kaufen oder eine Geschäftsstelle besuchen und euch vor Ort beraten lassen. Auf der Website könnt ihr die richtigen Schneeketten anhand eures Fahrzeugs oder eurer Reifen ermitteln.

Ebenfalls nützlich: Wenn ihr für den Notfall gewappnet sein wollt, könnt ihr bei vielen ADAC-Geschäftsstellen das Montieren von Schneeketten an einem Reifen-Modell üben. Das gibt euch etwas mehr Sicherheit bei anstehenden Fahrten durch tiefen Schnee.

Anzeige

Alternative: Schneeketten bei anderen Anbietern leihen

Selbstredend gibt es neben dem ADAC noch andere Anbieter für Schneeketten, die sogar eine klassische Vermietung anbieten. Einige bieten einen Abholservice für Produkte an, die anderen sogar den Versand nach Hause.

Zwei Anbieter aus Deutschland sind schneeketten-mieten.de und schneeketten-leihen.de. Auf beiden Websites werdet ihr schnell und zuverlässig zur Verfügbarkeitsprüfung geleitet. Denn, wollt ihr Schneeketten leihen, kann es durchaus sein, dass euer gewünschtes Modell zum Zeitpunkt eures Urlaubs nicht verfügbar sein könnte.

Für die meisten von euch dürfte der Kauf von Schneeketten günstiger sein als das Leihen. Am Beispiel eines Kompaktwagens wird das schnell deutlich. Während die günstigsten Schneeketten vom ADAC etwa 75 Euro kosten, zahlt ihr beim Leihen etwa 7 Euro pro Tag. Bei einer zweiwöchigen Reise übersteigt ihr die Kosten also schon.

Zusätzlich fällt beim Ausleihen eine Kaution an, die den Preis vorerst erhöht. Wenn ihr also mehrere Urlaube in Schneegebieten plant, solltet ihr eher einen Kauf von Schneeketten in Erwägung ziehen.

Anzeige

Schneekettenpflicht: Was zu beachten ist und ein mögliches Bußgeld

Mit oder ohne Eis und Schnee: Auf dieser Straße besteht Schneekettenpflicht. (© IMAGO / Jan Eifert)

Straßen mit Schneekettenpflicht sind eindeutig gekennzeichnet: Ein rundes Schild mit blauem Hintergrund zeigt einen Reifen mit Schneeketten darauf – Verkehrszeichen 268. Ab hier muss euer Auto mit Schneeketten ausgerüstet sein, ansonsten riskiert ihr ein Verwarnungsgeld von 20 Euro.

Anzeige

Die Straße ist frei von Eis und Schnee. Muss ich trotzdem Schneeketten aufziehen? Ja. Sobald Verkehrszeichen 268 zu sehen ist, gilt die Pflicht. Außerdem dürft ihr mit aufgezogenen Schneeketten nicht schneller als 50 km/h fahren. Wer mit erhöhter Geschwindigkeit erwischt wird, dem drohen bis zu 150 Euro Bußgeld und ein Punkt in Flensburg.

Wichtig sei noch zu erwähnen, dass Schneeketten kein Ersatz für Winterreifen sind. Auch hier drohen hohe Strafen im Falle eines Verkehrsunfalls im Winter.