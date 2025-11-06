Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Schnell downloaden: 18 kostenlose Amazon-E-Books für immer behalten

Marco Kratzenberg
2 min Lesezeit
2 min Lesezeit
Junge Frau mit langen dunklen Haaren sitzt an einem Tisch, lächelt und schaut auf einen E-Reader. Sie trägt ein kurzärmliges Hemd mit blauen und weißen Streifen. Im Hintergrund ist ein Fenster mit Blick auf grüne Bäume sichtbar.
Hier findet ihr jeden Tag neue kostenlose E-Books. (© IMAGO / Panthermedia / Antonio Guillem / Bearbeitung: GIGA)
Heute für den Kindle kostenlos: E-Books über dunkle Spiegel, Alpen-Krimi, Kreta-Liebe, Elfenprinzen und Windows für Senioren. Und falls ihr eine Heißluftfritteuse geschenkt bekommen hab, haben wir auch noch eine Rezeptsammlung für Anfänger für euch.

Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Schnulzen, Liebe und Erotik
  2. 2.Fantasy, Mystery und Science-Fiction
  3. 3.Krimis, Romane und Thriller
  4. 4.Rezepte und Ratgeber
  5. 5.Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Schnulzen, Liebe und Erotik

Tales of Dublin: Die Hoffnung auf Freiheit: Historischer Liebesroman (Dublin-Saga 1)
Zwei Herzen auf Kreta: Liebesroman (»Am Ende ist es Liebe«-Reihe 1)
Der einsame Milliardär
Der Herzog und die Sternenguckerin
Das Haus in Saltwater Bay: Ein Wohlfühlroman (Inselglück und Liebe 1)
Wenn Wellen brechen: Liebesroman für Jugendliche (Du bist nicht allein Reihe <3)
Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Das Schicksal der Templer - Episode I: Verborgene Schätze (Gero von Breydenbach 4)
Übermittlung: Chronik der Invasion – Buch Eins (Ein Science-Fiction-Thriller)
Das Erbe der Paladine: Elfenprinz (Viridis-Saga 1)
MONDHEILER, Zwischen Magie und Medizin: Ein Gay Romantasy / Dark Shifter Romance (18+) Band 1 der Sa
Der dreizehnte Spiegel, Band 1: Die Saga vom Haus der Spiegel: Der Spiegel erinnert sich an das, was
Krimis, Romane und Thriller

Eine sehr finstere Nacht an der Schleuse: Ostfrieslandkrimi
Das Kustos-Protokoll: Thriller
Berger und die Spur der Kinder
Einfach ein Kuss Minnesota
Mord und Weißbier: Alpen Krimi: Kommissar Dampfmoser ermittelt 8
Rezepte und Ratgeber

DAS ULTIMATIVE HEISSLUFTFRITTEUSEN-KOCHBUCH FÜR ANFÄNGER: 1000 Tage schnelle & gesunde Heißluftfritt
Windows 11 leicht gemacht für Senioren 2025: Eine einfache, praktische Schritt-für-Schritt-Anleitung
Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Die kleine Dorfbäckerei in Himmelbach – Puderzuckerträume: Eine warmherzige Feel-Good-Reihe in der S
Cowboy meiner Hoffnung: Eine herzerwärmende Cowboy-Romanze (Cowboys of Aspen Valley 15)
Der letzte Milliardär
Christmas Love in der Buchhandlung: Vier kurze Liebesgeschichten aus Kleinstädten
Nur eine Schwärmerei: Die Muse des Billionärs (Herzensbrecher-Hotel 4)
Holidays in Mapleville: Herbstblätter, Schnee und ein Single-Dad Sheriff!
Die Hexe von Black Isle (Highland Heilerinnen 2)
DAS MAGDALENA-KOMPLOTT., Ein Vatikan-Thriller: "Was die Kirche 2000 Jahre lang zu verbergen suchte,
PROJECT NOAH, Der Tag, an dem das Internet starb: Als die Welt offline ging, enthüllte sich die Lüge
Der Verzerrte Wald (Gamemakers-Online-Reihe 1)
Alien Allotriomorph: Ein neuer Patriarch für das Nest
Ihre Begrabenen Knochen: Ein australischer Outback-Kriminalroman (Opalfelder 1)
Tödliche Gewalt (Ein Derek Vesper Action-Thriller - Band Eins) (Ein-Derek-Vesper-Action-Thriller 1)
Pfotenabdrücke und Giftige Federn: Ein Carolina Canines Gemütlicher Krimi (German Edition) (Carolina
Die Lüge von Amergin Manor
ZauberTopf - Weihnachts-SPEZIAL - Zeit für Plätzchen - Desis großer Advents Guide
Marco Kratzenberg

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen

Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.

Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren.

Marco Kratzenberg

