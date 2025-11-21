Schnell in den Warenkorb: Der Lindt-Adventskalender geht bei Amazon weg wie warme Semmeln

Der Lindt-Adventskalender ist bei Amazon sehr beliebt und schnell ausverkauft. Wenn ihr euch jeden Tag eine Portion Schokolade gönnen wollt, heißt es schnell sein.

Lindt-Adventskalender: Ein Muss für Naschkatzen

Schokolade gehört zum Adventskalender, wie Ketchup zu Pommes. Mit dem Lindt-Adventskalender für den Tisch spart ihr Platz und dürft euch jeden Tag über eine süße und schokoladige Leckerei freuen. Insgesamt erwarten euch 24 leckere Kugeln in unterschiedlichen Sorten für 11,49 Euro (bei Amazon ansehen).

Lindt Weihnachtsmarkt Mini-Tisch-Adventskalender 2025 115 g | 24 leckere Mini-Kugeln Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 03:50 Uhr

Für wen lohnt sich der Lindt-Adventskalender?

Für Schokofans: Wenn ihr Schokolade liebt, ist der Adventskalender von Lindt perfekt für euch.

Für Platzsparer: Der kompakte Tischkalender muss nicht an die Wand, sondern kann direkt auf dem Schreibtisch stehen.

Für Genießer: Unter Schokoholikern ist Lindt eine der Top-Marken für Genuss und Geschmack.

Für Veganer: In den Schokokugeln ist Milch enthalten, daher ist der Tischkalender bei veganer Ernährung und Laktoseintoleranz ungeeignet.

Der Lindt-Tischkalender im Detail

Im Lindt Adventskalender im Tischformat erwarten euch insgesamt 24 leckere Mini-Kugeln für eine genussvolle Vorweihnachtszeit. Enthalten sind jeweils fünf Kugeln in den Sorten Spekulatius, Bratapfel, Gianduja Vanille und Nusscreme, dazu gibt es vier weitere Kugeln mit Doppelmilch.

Der Adventskalender hat eine kompakte Größe von 19,3 x 19,3 Zentimeter und ist perfekt für den Schreibtisch echter Naschkatzen geeignet.

Insgesamt habt ihr 115 Gramm leckere Schokolade, jeweils separat eingepackt für einen langen Genuss. Der kleine und kompakte Adventskalender ist nicht nur zum Selbstnaschen geeignet, sondern auch als Geschenk für Schoko-Fans.

Produktbewertungen: Das sagen die Käufer

Amazons Kunden vergeben 4,5 von 5 Sternen und äußern sich positiv über Qualität und Geschmack. Adjektive wie „köstlich“ und „abwechslungsreich“ sind in den 76 Prozent 5-Sterne-Bewertungen zu finden. Manche Kunden monieren den Preis und sind etwas kritisch bezüglich der Größe.

In den Kommentaren wird der Kalender als „klein“ beschrieben und als tolles Geschenk für liebe Menschen. Die meisten Kritiken beziehen sich nicht auf den Adventskalender selbst, sondern auf Beschwerden bei der Lieferung (Fahrer kam nicht hoch, Kalender wurde gemeinsam mit Katzenstreu im Karton versandt).

