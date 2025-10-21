Schnell zugreifen: Die kostenlosen E-Books aus der Amazon-Bibliothek könnt ihr behalten

16 E-Books für den Kindle sind heute komplett kostenlos. Holt euch die Krimis, Science-Fiction- Lovestorys und Fantasy-Geschichten, bevor der Preis wieder heraufgesetzt wird.

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Schnulzen, Liebe und Erotik

Sommer auf Schottisch : Highland - Liebesroman (Liebe am Loch Ness 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.10.2025 09:57 Uhr

Take Me, Bad Boy! (Take Me! 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.10.2025 10:00 Uhr

Mission: Ehefrau (Wenn Lowes lieben 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.10.2025 10:02 Uhr

Das Bildnis der leidenschaftlichen Lady (The Bromley Brothers 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.10.2025 10:04 Uhr

Tattooed by the Mountain Man: Honigtal: Tätowierte Erlösung Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.10.2025 10:04 Uhr

Kein Schritt Zurück (Abtrünnige Söhne 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.10.2025 10:05 Uhr

Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Hier lohnt sich das vorausschauende Sammeln!

Blossom Chill: Rache & Vergebung (Blossom Chill – Dark Academia Romantasy 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.10.2025 10:01 Uhr

Boreas Protocol: Aeolus Project Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.10.2025 10:10 Uhr

Ein Dämon, an einen Engel gebunden (Teufelchen-Reihe 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.10.2025 10:15 Uhr

Zwischen Schatten und Sternenglanz: Ein Contemporary Romantasy Roman - Wenn die Magie der Nacht auf Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.10.2025 10:18 Uhr

Vom Wolf Gefangen (Zeitsprünge 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.10.2025 10:21 Uhr

Krimis, Romane und Thriller

Das Ehepaar (Die Scarlett-Dyer-Trilogie 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.10.2025 10:03 Uhr

Tödliche Andenken: Ein Verona Bay Roman (Verona Bay Reihe 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.10.2025 10:26 Uhr

Kommissar Dampfmoser und die mörderische Gondel: Alpenkrimi: Kommissar Dampfmoser ermittelt 7 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.10.2025 10:07 Uhr

Der Mann gegenüber Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.10.2025 10:08 Uhr

Die Vertuschung (Bartholomé und Glauber 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.10.2025 10:13 Uhr

Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Vanille, Punsch und Winterzauber (WINTERknistern 5) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.10.2025 23:47 Uhr

Wenn es nur Liebe wäre (Nur-Liebe-Reihe 3) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.10.2025 10:32 Uhr

Stürmische Herzen (die Kincaids von Pine Harbour 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.10.2025 00:04 Uhr

Weißt du, dass Liebe verrückt ist? (Hoffnung für die Liebe 5) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.10.2025 04:46 Uhr

Off-Duty Cupid: Deutsch Version: Eine heiße Kleinstadt-Militärromanze (Romanze auf der Ranch-Buchrei Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.10.2025 00:00 Uhr

Sein Geheimer Omega: Ein M/M Mpreg Gestaltwandler-Romance (Milliardärs Fated Mates) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.10.2025 04:48 Uhr

Mindmachines (Mensch++ 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.10.2025 04:16 Uhr

Smolder: Underground Encounters: Vampir Liebesroman (Underground Encounters Paranormal Nachtclub 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.10.2025 05:17 Uhr

Vowsworn: Phase Eins (Band Eins der Vowsworn-Serie) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.10.2025 00:17 Uhr

Veritas - Das Spiel beginnt: Ein düsterer Fantasy-Krimi voller Magie, Geheimnisse und verbotener Gef Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.10.2025 07:12 Uhr

Mord in der Fischbeker Heide (Mörderisches Hamburg 10) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.10.2025 06:04 Uhr

Nahtod: Erinnerung an meinen Mörder Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.10.2025 06:17 Uhr

Der Spielemann: Nordseekrimi | Ein mörderisches Spiel, raffiniert und unberechenbar (Teufel und Graf Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.10.2025 05:27 Uhr

Bluthochzeit: Eine dunkle Mafia-Romanze (Gangsters at War 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.10.2025 05:11 Uhr

Nach dem Sturm: Kriminalroman Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.10.2025 23:48 Uhr

SPURENSUCHE: Psychothriller Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.10.2025 09:59 Uhr

Stille Zeugen – Psychothriller: Zwei Kinder. Ein Massaker. Keine Spur von Leben. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.10.2025 00:50 Uhr