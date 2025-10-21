Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Anzeige
Anzeige
Anzeige
  1. GIGA
  2. Tech
  3. Digital Life
  4. Schnell zugreifen: Die kostenlosen E-Books aus der Amazon-Bibliothek könnt ihr behalten

Schnell zugreifen: Die kostenlosen E-Books aus der Amazon-Bibliothek könnt ihr behalten

Marco Kratzenberg
Marco Kratzenberg,
2 min Lesezeit
Junge Frau mit langen dunklen Haaren sitzt an einem Tisch, lächelt und schaut auf einen E-Reader. Sie trägt ein kurzärmliges Hemd mit blauen und weißen Streifen. Im Hintergrund ist ein Fenster mit Blick auf grüne Bäume sichtbar.
Hier findet ihr jeden Tag neue kostenlose E-Books. (© IMAGO / Panthermedia / Antonio Guillem / Bearbeitung: GIGA)
Anzeige

16 E-Books für den Kindle sind heute komplett kostenlos. Holt euch die Krimis, Science-Fiction- Lovestorys und Fantasy-Geschichten, bevor der Preis wieder heraufgesetzt wird.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links
Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.  Mehr erfahren.
Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Schnulzen, Liebe und Erotik
  2. 2.Fantasy, Mystery und Science-Fiction
  3. 3.Krimis, Romane und Thriller
  4. 4.Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Anzeige

Schnulzen, Liebe und Erotik

Sommer auf Schottisch : Highland - Liebesroman (Liebe am Loch Ness 1)
Sommer auf Schottisch : Highland - Liebesroman (Liebe am Loch Ness 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.10.2025 09:57 Uhr
Take Me, Bad Boy! (Take Me! 1)
Take Me, Bad Boy! (Take Me! 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.10.2025 10:00 Uhr
Mission: Ehefrau (Wenn Lowes lieben 1)
Mission: Ehefrau (Wenn Lowes lieben 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.10.2025 10:02 Uhr
Das Bildnis der leidenschaftlichen Lady (The Bromley Brothers 1)
Das Bildnis der leidenschaftlichen Lady (The Bromley Brothers 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.10.2025 10:04 Uhr
Tattooed by the Mountain Man: Honigtal: Tätowierte Erlösung
Tattooed by the Mountain Man: Honigtal: Tätowierte Erlösung
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.10.2025 10:04 Uhr
Kein Schritt Zurück (Abtrünnige Söhne 2)
Kein Schritt Zurück (Abtrünnige Söhne 2)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.10.2025 10:05 Uhr
Anzeige

Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Hier lohnt sich das vorausschauende Sammeln!

Blossom Chill: Rache & Vergebung (Blossom Chill – Dark Academia Romantasy 2)
Blossom Chill: Rache & Vergebung (Blossom Chill – Dark Academia Romantasy 2)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.10.2025 10:01 Uhr
Boreas Protocol: Aeolus Project
Boreas Protocol: Aeolus Project
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.10.2025 10:10 Uhr
Ein Dämon, an einen Engel gebunden (Teufelchen-Reihe 1)
Ein Dämon, an einen Engel gebunden (Teufelchen-Reihe 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.10.2025 10:15 Uhr
Zwischen Schatten und Sternenglanz: Ein Contemporary Romantasy Roman - Wenn die Magie der Nacht auf
Zwischen Schatten und Sternenglanz: Ein Contemporary Romantasy Roman - Wenn die Magie der Nacht auf
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.10.2025 10:18 Uhr
Vom Wolf Gefangen (Zeitsprünge 1)
Vom Wolf Gefangen (Zeitsprünge 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.10.2025 10:21 Uhr
Anzeige

Krimis, Romane und Thriller

Das Ehepaar (Die Scarlett-Dyer-Trilogie 2)
Das Ehepaar (Die Scarlett-Dyer-Trilogie 2)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.10.2025 10:03 Uhr
Tödliche Andenken: Ein Verona Bay Roman (Verona Bay Reihe 1)
Tödliche Andenken: Ein Verona Bay Roman (Verona Bay Reihe 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.10.2025 10:26 Uhr
Kommissar Dampfmoser und die mörderische Gondel: Alpenkrimi: Kommissar Dampfmoser ermittelt 7
Kommissar Dampfmoser und die mörderische Gondel: Alpenkrimi: Kommissar Dampfmoser ermittelt 7
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.10.2025 10:07 Uhr
Der Mann gegenüber
Der Mann gegenüber
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.10.2025 10:08 Uhr
Die Vertuschung (Bartholomé und Glauber 1)
Die Vertuschung (Bartholomé und Glauber 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.10.2025 10:13 Uhr
Anzeige

Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Vanille, Punsch und Winterzauber (WINTERknistern 5)
Vanille, Punsch und Winterzauber (WINTERknistern 5)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.10.2025 23:47 Uhr
Wenn es nur Liebe wäre (Nur-Liebe-Reihe 3)
Wenn es nur Liebe wäre (Nur-Liebe-Reihe 3)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.10.2025 10:32 Uhr
Stürmische Herzen (die Kincaids von Pine Harbour 1)
Stürmische Herzen (die Kincaids von Pine Harbour 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.10.2025 00:04 Uhr
Weißt du, dass Liebe verrückt ist? (Hoffnung für die Liebe 5)
Weißt du, dass Liebe verrückt ist? (Hoffnung für die Liebe 5)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.10.2025 04:46 Uhr
Off-Duty Cupid: Deutsch Version: Eine heiße Kleinstadt-Militärromanze (Romanze auf der Ranch-Buchrei
Off-Duty Cupid: Deutsch Version: Eine heiße Kleinstadt-Militärromanze (Romanze auf der Ranch-Buchrei
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.10.2025 00:00 Uhr
Sein Geheimer Omega: Ein M/M Mpreg Gestaltwandler-Romance (Milliardärs Fated Mates)
Sein Geheimer Omega: Ein M/M Mpreg Gestaltwandler-Romance (Milliardärs Fated Mates)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.10.2025 04:48 Uhr
Mindmachines (Mensch++ 1)
Mindmachines (Mensch++ 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.10.2025 04:16 Uhr
Smolder: Underground Encounters: Vampir Liebesroman (Underground Encounters Paranormal Nachtclub 1)
Smolder: Underground Encounters: Vampir Liebesroman (Underground Encounters Paranormal Nachtclub 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.10.2025 05:17 Uhr
Vowsworn: Phase Eins (Band Eins der Vowsworn-Serie)
Vowsworn: Phase Eins (Band Eins der Vowsworn-Serie)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.10.2025 00:17 Uhr
Veritas - Das Spiel beginnt: Ein düsterer Fantasy-Krimi voller Magie, Geheimnisse und verbotener Gef
Veritas - Das Spiel beginnt: Ein düsterer Fantasy-Krimi voller Magie, Geheimnisse und verbotener Gef
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.10.2025 07:12 Uhr
Mord in der Fischbeker Heide (Mörderisches Hamburg 10)
Mord in der Fischbeker Heide (Mörderisches Hamburg 10)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.10.2025 06:04 Uhr
Nahtod: Erinnerung an meinen Mörder
Nahtod: Erinnerung an meinen Mörder
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.10.2025 06:17 Uhr
Der Spielemann: Nordseekrimi | Ein mörderisches Spiel, raffiniert und unberechenbar (Teufel und Graf
Der Spielemann: Nordseekrimi | Ein mörderisches Spiel, raffiniert und unberechenbar (Teufel und Graf
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.10.2025 05:27 Uhr
Bluthochzeit: Eine dunkle Mafia-Romanze (Gangsters at War 1)
Bluthochzeit: Eine dunkle Mafia-Romanze (Gangsters at War 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.10.2025 05:11 Uhr
Nach dem Sturm: Kriminalroman
Nach dem Sturm: Kriminalroman
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.10.2025 23:48 Uhr
SPURENSUCHE: Psychothriller
SPURENSUCHE: Psychothriller
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.10.2025 09:59 Uhr
Stille Zeugen – Psychothriller: Zwei Kinder. Ein Massaker. Keine Spur von Leben.
Stille Zeugen – Psychothriller: Zwei Kinder. Ein Massaker. Keine Spur von Leben.
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.10.2025 00:50 Uhr
Marco Kratzenberg

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen

Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.

Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren.

Marco Kratzenberg
Anzeige