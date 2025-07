Schneller als das Galaxy S25: Samsung spendiert Smartphone-Geheimtipp dickes Upgrade

Ausgerechnet das Budget-Modell der Galaxy-S25-Serie wird das normale Modell übertreffen.

Samsung könnte seinem kommenden Galaxy S25 FE eine deutliche Aufwertung bei der Ladegeschwindigkeit spendieren. Dokumente der Zertifizierungsbehörde TÜV deuten darauf hin, dass das Gerät mit der Modellnummer SM-731 eine höhere Ladeleistung unterstützen wird.

Samsung Galaxy S25 FE lädt schneller

Demnach soll das Galaxy S25 FE mit bis zu 45 Watt aufgeladen werden können. Damit würde das günstigere FE-Modell nicht nur seinen direkten Vorgänger übertreffen, sondern auch das reguläre Galaxy S25 in den Schatten stellen. Das Basis-Flaggschiff muss sich weiterhin mit 25 Watt begnügen.

Die technischen Spezifikationen zeigen Support für DC 10 V 4.5 A oder 15 V 3 A Ladung – also bis zu 45 Watt. In der Praxis bedeutet das jedoch nicht automatisch drastisch verkürzte Ladezeiten. Nach Samsungs typischem Lademuster erreicht der Akku etwa 70 Prozent in einer halben Stunde. Danach drosselt das System die Geschwindigkeit deutlich – ein vollständiger Ladevorgang könnte also immer noch 50 bis 55 Minuten in Anspruch nehmen.

Bei der kabellosen Ladung bleiben die Erwartungen gedämpft: Hier dürfte Samsung wie gewohnt bei 15 Watt bleiben. Allerdings könnte das Galaxy S25 FE mit Qi2-Unterstützung ausgestattet werden, was die Nutzung magnetischer Zubehörteile über kompatible Cases ermöglichen würde (Quelle: AndroidPolice).

Selbst das Samsung Galaxy A56 lädt schneller

Das Galaxy S25 FE wird nicht das erste Samsung-Smartphone sein, das schneller als das Galaxy S25 lädt. Schon das Galaxy A56 (Test) und selbst das Galaxy A36 laden mit bis zu 45 Watt. Wenn jetzt auch das FE-Modell mitzieht, steht das Galaxy S25 deutlich im Schatten.

Andererseits steigt die Hoffnung, dass Samsung den Galaxy-S26-Smartphones ein Update bei der Ladeleistung spendiert. Dass es weiterhin bei 25 Watt beim Galaxy S26 bleibt, glaubt aktuell niemand. Ganz so schnell wie bei den chinesischen Smartphones wird es aber wohl nicht werden. Xiaomi beispielsweise lädt seine Smartphones bereits in der Mittelklasse mit 120 Watt.