Schockierend teuer: Apple schießt den Vogel ab

Apple macht Reparaturen zur Farce.

Apple verkauft in den USA jetzt offizielle Ersatzteile fürs iPad. Wer jedoch hofft, damit Geld zu sparen, wird enttäuscht. Die Preise sind so hoch, dass die Reparatur praktisch keinen Sinn ergibt.

Apple: iPad-Ersatzteile in USA extrem teuer

Eigentlich sollte alles besser werden. Mit neuen Right-to-Repair-Gesetzen im Rücken kündigte Apple an, erstmals Ersatzteile für iPads direkt an Kunden zu verkaufen. Doch statt einem Schritt in Richtung Reparaturfreundlichkeit bekommen iPad-Besitzer in den USA größtenteils astronomische Preise vorgesetzt.

Ein neuer Ladeanschluss für das iPad Pro kostet einem aktuellen Bericht zufolge 250 US-Dollar – und das für ein Teil, das im Einkauf kaum mehr als ein paar Dollar kosten dürfte. Ein Ersatzteil von einem Drittanbieter ist für unter 20 Dollar zu bekommen.

Für ein neues Display des iPad Pro 13 verlangt Apple sogar stolze 749 Dollar. Das ist mehr, als für viele generalüberholte Geräte verlangt wird. Auch andere Komponenten wie der Digitizer des iPad A16 (200 Dollar bei Apple, 50 Dollar im Handel) sind beim Hersteller richtig teuer.

Warum Apple gar keine Reparaturen will

Dem Reparaturprofi Brian Clark zufolge ist das Ziel von Apple klar: Kunden sollen abgeschreckt werden. Denn bei solchen Preisen greifen viele lieber direkt zum neuen Gerät (Quelle: 404 Media).

Wenn Ersatzteilkosten, Arbeitszeit und ein kleiner Gewinn zusammen mehr als die Hälfte des Geräte-Neupreises ausmachen, lohnt sich die Reparatur wirtschaftlich nicht, rechnet der Reparatur-Experte Jonathan Strange vor.

Genau das trifft auf die Mehrheit der neuen iPad-Teile zu. Vor allem bei Geräten mit mehreren Schäden – etwa Displaybruch plus Akku – ist eine Reparatur mit Apple-Originalteilen damit faktisch ausgeschlossen.

Laut Strange ist das alles Absicht. Apple richte seine Ersatzteilpreise nicht am Materialaufwand aus, sondern orientiere sich gezielt am Neupreis des jeweiligen Modells. Damit bleibt die Reparatur so unattraktiv wie eh und je.