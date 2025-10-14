Schon mal „mogging“ gehört? Das heißt der Ausdruck wirklich im Netz

Das Jugendwort „mogging“ stammt ursprünglich aus dem Internet-Slang und ist vor allem in sozialen Medien wie TikTok, Reddit oder X (Twitter) verbreitet. Was bedeutet das?

Was bedeutet „mogging“ auf Deutsch?

Der Begriff „mogging“ leitet sich vom englischen Begriff „mog“ oder „to mog someone“ ab, was sinngemäß bedeutet, jemanden optisch oder sozial zu übertrumpfen. Im Deutschen könnte man „mogging“ also mit „jemanden in den Schatten stellen“ oder „jemanden alt aussehen lassen“ übersetzen. Es ist also ein Slang-Ausdruck, der beschreibt, jemanden in Bezug auf Aussehen, Stil, Fähigkeiten oder Erfolg zu übertreffen und zu dominieren.

Der Begriff kommt ursprünglich aus der Fitness- und Männlichkeits-Community („Manosphere“) im englischsprachigen Raum (Näheres dazu bei NDR). Dort wurde „mogging“ vor allem verwendet, wenn jemand durch sein Aussehen, seine Ausstrahlung oder seinen Körperbau eine andere Person deutlich übertrifft. Später hat sich der Begriff aber verallgemeinert und wird heute in vielen Kontexten benutzt, etwa in Bereichen wie Mode, Social Media oder in Alltagssituationen. Einige Beispiele für die Nutzung:

„Hast du das neue Foto von Luca gesehen? Der moggt einfach alle anderen Typen in der Schule!“

„Sie kam mit so einem krassen Outfit zur Party, sie hat alle gemoggt.“

„Nach dem Training fühle ich mich, als könnte ich jeden moggen.“

„Mogging“ und „mogged“: Das steckt hinter den Memes

Im weiteren Sinn beschreibt „mogging“ also nicht nur körperliche Überlegenheit, sondern auch eine Art Selbstbewusstsein, Stil oder Charisma, das andere überstrahlt. Dabei kann es je nach Kontext sowohl bewundernd als auch spöttisch oder humorvoll gemeint sein.

Der Ausdruck „mogged“ ist die Vergangenheitsform von „to mog“ und bedeutet sinngemäß: jemand wurde übertrumpft, dominiert oder in den Schatten gestellt. „Mogged“ und „mogging“ sind inzwischen Meme-Begriffe für jede Art von Vergleich, bei dem jemand klar verliert. Das geht vom Körperbau über Outfit, Charisma bis hin zum Dating.