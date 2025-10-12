Schon mal „Say less“ gelesen? Das steckt hinter dem Ausdruck aus dem Netz

In sozialen Netzwerken wie X, Instagram oder TikTok tauchen immer wieder neue Ausdrücke auf. So stößt ihr möglicherweise auch in deutschen Beiträgen auf den englischsprachigen Begriff „say less“ und versteht nicht direkt, was es bedeuten soll.

Der englische Slang-Ausdruck „say less“ bedeutet wörtlich übersetzt „sag weniger“. In der Umgangssprache, besonders in der US-amerikanischen Jugendsprache, heißt das aber nicht, dass jemand tatsächlich weniger reden soll. Stattdessen ist „say less“ eine Bestätigung oder Zustimmung, ähnlich wie „Alles klar“, „Ich hab’s verstanden“ oder „Kein Problem, ich mach das“. Es signalisiert, dass die andere Person genug gesagt hat, weil man bereits verstanden hat, worum es geht, oder sofort bereit ist zu handeln. Mit der gleichen Bedeutung wird auch „say no more“ in sozialen Netzwerken und auf Memes verwendet.

Beispiele für die Nutzung im Deutschen:

„Kannst du mich um 17:00 Uhr abholen?“

„Say less“ bedeutet: „Klar, mache ich“.

Der Ausdruck wird oft in freundschaftlichen, coolen oder lässigen Kontexten verwendet – vor allem in Hip-Hop-, Social-Media- und Gaming-Kreisen. Er drückt Selbstbewusstsein und Verbindlichkeit aus: Man braucht keine langen Erklärungen, man handelt einfach.

Wo kommt „say less“ her?

„Say less“ tauchte erstmals in der afroamerikanischen Umgangssprache (AAVE – African American Vernacular English) auf und verbreitete sich über Rap-Texte, Filme und soziale Netzwerke in der allgemeinen Jugendsprache (Quelle: Parents.com). Künstler wie Roy Woods, Drake oder G-Eazy verwendeten den Ausdruck in Songs und Interviews, wodurch er international populär wurde.

„Say less“ ist also ein moderner Ausdruck für Zustimmung, Verständnis oder Bereitschaft. Es zeigt, dass man cool reagiert, sofort versteht und keine weiteren Worte nötig sind. Kurz gesagt ist es ein Statement für Wortlosigkeit mit Haltung.